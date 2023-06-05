Рейди знищують першу лінію оборони, – Світан про перспективи Запорізького напрямку
Збройні Сили України мають певні успіхи на Запорізькому напрямку. Зокрема, українські бійці проводять так звану розвідку боєм, завдання якої полягає у тому аби прорвати першу лінію оборони.
Про це 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що зазвичай прорвати першу лінію оборони не дуже складно, адже на ній ворог не концентрує значні ресурси.
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Як прорвати лінії оборони ворога
Перша лінії оборони – це переважно так звані взводні опорні пункти, які складаються з 10 – 30 людей.
ВОП – це такий датчик руху противника. Якщо першу лінію оборони проривають, то противник почав десь рухатися. Якраз по ВОПам ми й пройшлися у районі Сватового, Бахмута й по південному напрямку,
– сказав військовий експерт.
Реальні прориви – коли проривається друга й третя лінія. Там вже є окопані укріплення для того, щоб зупинити наступальні частини.
Завдання розвідувальних батальйонів – дійти до другої лінії оборони та позначити її, а потім відійти назад й відпрацювати артилерією по точках другої лінії оборони, які відкрилися.
"Саме такі дії проводяться зараз на Запорізькому напрямку", – розповів Світан.
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Ворог накопичує сили
Росіяни продовжують перекидати військових й посилювати південний напрямок. Вони розвертають сили й засоби для стримування наступальних операцій ЗСУ.
Як зазначив Світан, росіяни не накопичують ресурси на передніх лініях оборони. Велика кількість особового складу та техніки зосереджені на глибині 30 – 40 кілометрів від лінії фронту. Приблизно у районі Токмака, Чернігівки, Волновахи.
Також ворог зараз збільшує кількість російських військ у районі Бердянська. Це резерви, які росіяни можуть використовувати для окупації українського прориву, якщо він піде у бік Азовського побережжя. Окупанти накопичують ресурси на відстані, куди не можуть дістати наші HIMARS.
Ці всі дані бачить наша розвідка, аналізує й далі, залежно від розвитку ситуації будуть прийматися рішення,
– наголосив полковник запасу ЗСУ.
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- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала звіт ISW. За її словами на деяких напрямках ведуться бої місцевого значення і ЗСУ досягають певних успіхів, проте не варто робити гучних заяв.
- Так звана російські "евакуація" місцевих мешканців із Запорізької області – виявилася черговою інформаційною спецоперацією Росії. Окупанти лише створювали ілюзію, що вони вивозять чи евакуюють місцеве населення. Так, вони створювали засідку для ЗСУ.
- Внаслідок "бавовни" на території тимчасово окупованій території Запорізької області пошкоджено залізничне полотно, що ускладнює противнику перекидання техніки й особового складу.