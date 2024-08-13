"Ми не боїмося, будемо тусуватися на їхній землі": WSJ дізналися про настрої ЗСУ на Курщині

З'являється дедалі більше цікавих подробиць операції ЗСУ на Курщині. Журналісти The Wall Street Journal поспілкувалися з українськими військовими, які розповіли про свої емоції від наступу.

Financial Times також говорили з українськими бійцями. Усі стверджують, що росіян заскочили зненацька 6 серпня. Ті буквально сиділи та пили каву, коли побачили перші бойові броньовані машини українців.

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Чому стала можливою нова "Курська дуга"

За два з половиною роки Росія не побудувала жодної лінії оборони,

– цитують у ЗМІ командира взводу з позивним "Яник".

ЗСУ швидко підірвали одну з пірамід – "зубів дракона" трьома танковими снарядами, а потім прорвалися крізь пролом на броньованих машинах. Російські строковики втекли або здалися в полон.

Солдат із позивним "Покемон" говорить: очікував більш жорсткого опору. Натомість зустріли "дітей, які проходили обов'язкову службу". Наймолодшому з полонених, які здалися, всього 19 років.

"Це перший випадок, коли Росія веде війну на своїй території з часів Другої світової війни. Всі боялися Росії, але ми показуємо, що нам нема чого боятися", – каже інший боєць.

Медійники The Wall Street Journal підкреслюють: наступ на Курщині дуже підняв бойовий дух українців і змусив Москву непокоїтися. Вони наводять слова "Яника", який звернувся до росіян в одному з відео.

Тепер ми будемо тусуватися на вашій землі, так само як ви на нашій,

– пообіцяв військовий.

Ці швидкі маневри викликали захоплення на Заході та нагадали Харківський контрнаступ у 2022 році. Але існують і певні труднощі.

Які є проблеми у ЗСУ в Курській області

Є побоювання, чи впорається Україна з логістикою на території Росії і чи не розтягне це фронт іще більше.

І, звісно, окупанти не зупиняються та сунуть на Покровському напрямку.

"Прориваючись через кордон, Київ намагається відволікти ресурси Москви від інших ділянок фронту, де українські війська перебувають під сильним тиском. Але відкриття нового фронту ризикує ще більше розтягнути українські сили. У той час як бої під Курськом тривають, російські війська продовжують завойовувати позиції на Сході України, просуваючись до логістичного вузла Покровська і штурмуючи сусіднє місто Часів Яр, розташоване на стратегічно важливих висотах у регіоні Донбасу", – аналізують події у WSJ.

Саме з Покровського напрямку Київ перекинув деякі свої сили на Сумщину два місяці тому. Проте воїни не знали, що їх відправлять у Росію. І зараз вони "більш-менш задоволені тим, як все йде".