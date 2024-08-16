Союзники знали про операцію України в Курській області, – Подоляк для The Independent

Ключові західні союзники України, зокрема Британія та США, заявили, що не знали про плани України щодо Курської області. Однак Михайло Подоляк вважає, що це не так.

Заступник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що щодо наступу на Курщину були "дискусії між партнерськими силами, тільки не на публічному рівні".

Дивіться також Також і військовий інструмент, – в ОП пояснили, для чого Україні Курська область

Партнери знали про плани України не на публічному рівні

Є певні речі, які потрібно робити з елементом несподіванки, і це має відбуватися на місцевому рівні. Але були дискусії між партнерськими силами, тільки не на публічному рівні,

– заявив Подоляк.

Він зауважив, що одним із предметів суперечок між Україною та НАТО є використання далекобійної зброї, яка заборонена для наступальних операцій проти Росії. І Україна "глибоко засмучена" тим, що не може використовувати ракети великої дальності, зокрема Storm Shadow, вглиб Росії.

Подоляк також розповів, що під час візиту на Даунінг-стріт у перший тиждень прем'єрства сера Кіра Стармера Зеленський попросив дозволу завдати глибших ударів по Росії, але отримав відмову.

Він висловив впевненість у тому, що якби неофіційну заборону на використання далекобійної зброї зняли, то ландшафт війни виглядав би набагато інакше.