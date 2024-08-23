Член Республіканської партії розповів, як у США реагують на Курську операцію

Уже третій тиждень триває операція ЗСУ на Курщині. Попри те, що у США набирає обертів політична боротьба, країна все-таки цікавиться тим, що відбувається на території України та Росії.

Член Республіканської партії Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що виборчі перегони нерозривно пов'язані з тим, що у світі зараз тривають дві війни. Одна в центрі Європи, а інша на Близькому Сході.

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Що у США думають про Курську операцію

У порядку денному американців війна в Україні та Ізраїля проти терористів ХАМАС стоять на першому місці. Це дві настільки великі проблеми, що дистанціюватися від них неможливо. Вони стосуються кожного платника податків.

Ми не можемо ігнорувати те, що відбувається. Ба більше, Україна приголомшила всю світову спільно своїм героїчним вчинком – проривом кордону та атакою Росії на її території. Це дуже серйозно,

– зауважив Борис Пінкус.

Дотепер таких прецедентів не було. Стратегія США полягала в тому, щоб надавати стільки допомоги, щоб уникнути зіткнення Америки та Росії. Адже існував страх ядерної війни, який, на жаль, і зараз зберігається.

Недаремно і Камалу Гарріс, і Дональда Трампа запитують, яким є їхнє ставлення до війни в Україні. Це одне з ключових запитань. Всі бачать, що ЗСУ просуваються вперед на Курщині одразу з кількох напрямків. А річка Сейм у Росії, стала природним кордоном, який розділяє дві території.

Що мають зробити у США

"ЗСУ надіслали світові меседж про те, що вони вміють захищатися та досягати того, що вчора навіть неможливо було уявити. Тому ми зобов'язані допомагати Україні тими видами зброї, про які нас просять", – додав член Республіканської партії.

Треба відійти від відмовок про "непровокування" та "червоні лінії". Сьогодні їх більше немає. Владімір Путін не виконав жодну зі своїх погроз, тому треба довести справу до кінця – дати Україні високоточну зброю, щоб вона зупинила наступ Росії на Донеччині.

А друге рішення – не забороняти атаки по Кримському мості. Адже саме з нього йде забезпечення для всього окупованого півострова.