Було кілька варіантів, – Зеленський про Курську операцію

Українське військово-політичне командування мало кілька варіантів розвитку Курської операції. Передбачали як більш успішні, так і менш значні просування у цьому російському регіоні.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналістам NBC News. За словами президента України, операція ЗСУ у Курській області пішла за більш успішним шляхом, передає 24 Канал.

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Які сценарії розвитку Курської операції передбачали

Володимир Зеленський наголосив, що було розуміння, що треба провести військову операцію на території ворога. Адже було усвідомлення, що, скоріш за все, якщо росіяни прорвуть кордон в Сумській області, яка навпроти Курщини, то українська армія буде дуже довго зупиняти загарбників, а потім витісняти їх.

Це треба мати перевагу в людях і зброї. А не факт, що у нас вона буде. Тому ми зробили такий превентивний удар, який розробили як операцію. Там було кілька варіантів, якщо операція піде позитивно – рух до точки, куди ми повинні вийти, а якщо вона буде складнішою, ось тоді той мінімум, який ми повинні зробити,

– підкреслив український лідер.

За словами президента, ця операція пішла більш успішно, тому українське командування застосувало план "А". Окрім цього, Зеленський зауважив, що все, що зараз відбувається на Курщині, це не імпровізація.

"Це чітка операція. І я скажу вам відверто, це частина операції. Є різні дії, які ми передбачили, і які вважаємо, що нам потрібно зробити, щоб послабити тиск на Сході нашої держави, на Харківщині, а також на Півдні", – пояснив Зеленський.

Він розповів, що ця операція мала послабити тиск і на Запоріжжі, і на Херсонському напрямку, а також Донбасі, зокрема Покровську і Торецьку, де українським військовим дуже і дуже складно.