Проросійська література та мільйони готівки: що знайшла СБУ в Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки України перевірила Києво-Печерську лавру. Так, виявлено деяких громадян, які надали паспорти та військові квитки СРСР.

Понад 50 осіб пройшли опитування, зокрема з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни Росії, що перебували на території об’єктів.

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Що знайшла СБУ в Києво-Печерській лаврі

Під час перевірки деякі громадяни надали паспорти та військові квитки СРСР. Також були ті, хто взагалі не мав оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження.

Також на території Києво-Печерської лаври перебував 32-річний громадянин України. Він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства "Антван". Водночас він є довіреною особою власника однойменної російської компанії "ANTVAN GROUP" – громадянина Росії Орлова, який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження.

Також виявлено:

проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира";

готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, більше ніж 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.

СБУ провела перевірку у Києво-Печерській лаврі / фото Служба безпеки України

СБУ перевірила Києво-Печерську лавру: дивіться відео

Скандал з Києво-Печерською лаврою

22 листопада до Києво-Печерської лаври навідалися співробітники СБУ. На території лаври проводили контррозвідувальні заходи.

У СБУ розповіли, що під час повномасштабного вторгнення зростають ризики вчинення ворогом терористичних актів, диверсій, захоплення заручників. Особливо це стосується місць великого скупчення людей.

13 листопада спалахнув скандал навколо Києво-Печерської лаври. Так, мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.

Згодом у Києво-Печерській лаврі визнали, що пісню про "матушку-Русь" таки співали.

Посіпака Путіна Пєсков вже встиг прокоментувати обшуки в Києво-Печерській лаврі в Україні. Він заявив, що "українська сторона давно воює з російською православною церквою".

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