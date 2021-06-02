Проросійські бойовики хочуть ввести "смертну кару" на тлі "справи Протасевича"

2 червня 2021 , 14:54
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Джерело:

"Новости Донбасса"

Проросійські бойовики у тимчасово окупованому Луганську хочуть посилити "покарання" аж до "смертної кари". Усе це відбувається на тлі затримання журналіста Романа Протасевича у Мінську.

Як причину для застосування "найвищої міри покарання" вони називають "геноцид і незаконні методи ведення війни".

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Бойовики просять видати їм Протасевича

Варто зазначити, що окупанти в Луганську заявили про "відкриття кримінального провадження" проти Романа Протасевича.

Бойовики звинувачують білоруського опозиціонера у нібито участі в бойових діях у складі українського батальйону "Азов" на Донбасі.

Російські найманці навіть звернулася до Білорусі зі запитанням: чи можна провести "якісь слідчі дії" з Протасевичем? Лукашенко заявив, що "не проти".

Протасевич та війна на Донбасі: що відомо

  • Першим про те, що Протасевич начебто воював на Донбасі та вбивав людей, заявив Олександр Лукашенко. Він навіть публічно назвав блогера "терористом". Самопроголошений президент Білорусі, як і бойовики, стверджував, що Протасевич входив до "Азову".
  • На заяву Лукашенка відреагував екскомбат батальйону Андрій Білецький. Він зазначив, що Протасевич був на Донбасі, але зброї до рук не брав. Він працював журналістом.

Затримання Протасевича: коротко

  • Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 23 травня примусово посадив літак Ryanair у Мінську.
  • На борту перебували опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх одразу затримали спецслужби.
  • Протасевич був головним редактором найбільшого білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA, який під час протестів у Білорусі мав шалену популярність.

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Автор: Олег Терещенко