Проросійські політики з Франції, Італії та інших держав заявили про об'єднання в Європарламенті
Джерело:Le Figarо
Ультраправі і консервативні політичні сили Європи представили спільну декларацію. Документ має стати першим кроком до формування великого націоналістичного альянсу в Європарламенті.
Відповідну декларацію опублікувала партія "Національне зібрання", яку очолює Марін Ле Пен. Її підписали 16 політичних сил.
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У Європарламенті хочуть створити націоналістичний альянс
"У той час, коли глобалісти та європейці, головним представником яких у Франції є Еммануель Макрон, розпочинають Конференцію про майбутнє Європи, яка має на меті збільшити владу європейських органів, сьогоднішня угода є першим каменем до створення великого союзу у Європарламенті", – мовиться у документі.
Документ підписали:
- лідер італійської "Ліги" Маттео Сальвіні;
- прем'єр-міністр Угорщини та глава партії "Фідес" Віктор Орбан;
- лідер керівної польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський;
- лідер Vox в Іспанії Сантьяго Абаскаль та голова "Братів-італійців";
- неофашист Джорджія Мелоні.
Партії-підписанти входять до різних фракцій. Проте, об'єднавшись, вони можуть мати 115 мандатів. Це може зробити їх 3 за величиною політгрупою в Європарламенті.
Ба більше, у декларації мовиться про те, що Європарламент "продовжує йти федералістським шляхом, який невблаганно віддаляє його від народів, що є серцем нашої цивілізації".
Останні новини Європарламенту: коротко
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- 21 червня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорським політикам та представникам, які присутні у базі "Миротворець", загрожує помста. Він вважає існування такого списку окремою проблемою. До речі, Петер Сійярто опинився у розділі "Чистилище" сайту "Миротворець" ще у 2018 році.
- Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що "Росія створила і далі створює проблеми сьогодні".