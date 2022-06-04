"Просив як людей – хочу танк": прикордонники весело підпалили ворожий танк

Українські прикордонники продовжують захищати нашу землю від росіян. Кілька захисників рубежу змогли злагоджено завдати окупантам втрат.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі України. Вони опублікували відео, на якому вогонь охопив техніку окупантів.

До теми У Держприкордонслужбі оцінили ймовірність повторного вторгнення на Півночі

"Просив як людей – хочу танк. Наша робота! Горить! Горить!" – вигукує творець відео.

Як охоронці кордону спалили танк: дивіться відео

Можна дивитися вічно

У Держприкордонслужбі зазначили, що техніку ліквідували прикордонники із позивними "Рубіж", "Мускат", "Джоні" та "Троянда".

Ну, ви ж знаєте, на що можна дивитися вічно. Хлопці продовжують нищити ворожу техніку. Аж до нашої великої перемоги!

– написали у відомстві.

Охорона Півночі

Російські вбивці постійно атакують позиції охоронців рубежів, що на Півночі. Нещодавній обстріл трапився по обіді 4 червня на Сумщині. Прикордонники повідомили, що літак ворогів залетів на територію України з російського села Миколаївка. Він випустив 6 ракет.

За 3 години загарбники з допомогою безпілотника скинули у Великописарівському районі 2 вибухові пристрої. Крім цього, є інформація, що по Шосткинському району вдарили 8 мінами, а по Новгород-Сіверському району Чернігівської області – 19.

Зауважте Королівські піхотинці підбили БМД російської бригади, яка чинила звірства на Київщині

Залишки техніки

На українських територіях продовжують знаходити техніку росіян. Зокрема, на Київському морі був гелікоптер окупантів. Його знищили у перший день повномасштабної війни. Діставали залишки гелікоптера українські поліцейські.

Зверніть увагу – що сталось з росіянами на Харківщині: дивіться відео

Втрати ворогів: останні новини