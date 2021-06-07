Звільнення полонених – це брехня, – Бігус показав останню серію "прослушки Медведчука"

Журналісти Bihus.Info оприлюднили заключну частину записів телефонних розмов Віктора Медведчука. Вони присвячені тому, як кум Путіна прикривався звільненням полонених, хоч насправді відстоював свої економічні і політичні інтереси, а також інтереси тогочасного президента Петра Порошенка.

Випуск є четвертим за порядком і називається "Полонені, газові війни, електрика в Крим". Опублікували відео розслідувачі на своєму ютубі 7 червня.

До речі Я до цих військ не маю відношення, – Медведчук про ЗСУ в розмові з ватажком бойовиків

Обміни були успішними без Медведчука

Перші великі та узгоджені обміни полоненими проводили без Медведчука, нагадує Денис Бігус. Восени і взимку 2014 року, після старту мінського процесу, вдалося повернути з полону півтори тисячі українських військових. Цим займалися СБУ, волонтери, публічні діячі. Тоді Медведчуком у переговорах і не пахло.

У той час, коли звільняли військових, Медведчук займався "прокачкою" інтересів Москви у газових переговорах. Наприклад, літав до Москви, де зустрічався з головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером і міністром енергетики Росії Олександром Новаком.

Темами газу та електрики Медведчук почав займатися набагато раніше, ніж його запросили до обговорення щодо обміну полонених. Полонені – в усіх сенсах – це останнє, чим Медведчук займався,

– розповідає Денис Бігус.

Розмови Медведчука про полонених: дивіться відео Bihus.Info

Обмін полоненими – прикриття, щоб мати "бонуси"

Завдяки тому, що Віктор Медведчук був залучений до обміну полоненими, він міг зокрема:

літати напряму з Києва до Москви;

комунікувати з Кремлем;

мати легалізований контакт із бойовиками.

Звісно, йому відкривалися і інші можливості – заволодіння трубою, заробіток на вугіллі та електроенергії.

Звільнення кіборга Рахмана

У ніч проти 1 грудня 2015 року звільнили кіборга Рахмана – Андрія Гречанова. Як розповідав публічно Петро Порошенко, перш ніж його визволили були численні невдалі спроби.

Вдалося його звільнити начебто лише після нормандських переговорів у Парижі. Втім, як випливає із плівок, зазначає Денис Бігус, три із чотирьох місяців у полоні Рахман провів тільки заради "пафосного відео". Звільненням Рахмана тоді займався автогонщик Олексій Мочанов. Однак його зусилля були марними: усе через те, що "витягти" Рахмана мали нібито для підняття "президентського іміджу" Петра Порошенка.

Зрештою Андрія Гречанова обміняли на російського майора Володимира Старкова з прізвиськом "Камаз", якого у вересні 2015 року засудили до 14 років позбавлення волі.

Записи телефонних розмов Віктора Медведчука