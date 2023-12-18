Контррозвідувальні органи мають встановити істину, – Юсов про "прослушку" Залужного
Напередодні у приміщенні, призначеному для роботи головкома, виявили пристрій для прослуховування. Істину мають встановити контррозвідувальні органи.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Міноборони. Андрій Юсов зазначив, що перш за все, йдеться про СБУ, передає 24 Канал.
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Ворог намагається отримати інформацію у різноманітний спосіб
Звичайно, це резонансна подія і контррозвідувальні органи, Служба безпеки України насамперед, мають розібратися і встановити істину в цій ситуації. Триває війна, і ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани,
– підкреслив Юсов.
Додав, що подібні інструменти завжди дешевші й часто економлять величезну кількість ресурсів, зокрема, на полі бою.
"Тому, так, треба бути уважними й пильними всьому українському суспільству. Чекаємо на результати розслідування", – наголосив представник ГУР.
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Що відомо про "прослушку" в Залужного
- Ввечері 17 грудня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що в кабінеті Головнокомандувача виявили пристрій для прослуховування.
- Згодом в СБУ повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою. Також наголосили, що техніку знайшли не безпосередньо в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке Головнокомандувач у майбутньому міг використовувати для роботи.
- Попередньо, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Його відправлять на експертизу.
- У Генштабі зазначили, що "прослушку" виявили під час планової перевірки приміщень.
- Сам генерал у коментарі журналістам розповів, що мав використовувати те приміщення вранці 18 грудня. Додав, що воно не було його постійним місцем перебування.