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Простій 11000 вагонів. Промисловці і енергетики звернули увагу прем'єра на кризу з/д перевезень

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Залізничні вантажні перевезення
Залізничні вантажні перевезення

Представники "Федерації металургів України", "Укрметалургпрому", Української асоціації виробників феросплавів, асоціації "Укрцемент", "Першої енергетичної асоціації України" звернулися з листами до прем'єр-міністра В. Гройсмана, віце-прем'єру В. Кістіона, міністра інфраструктури В. Омеляна.

В листах вони просять звернути увагу на негативну ситуацію, що склалася в сфері залізничних вантажоперевезень, передає сайт ЦТС.

У листі, копія якого є в розпорядженні редакції ЦТС, йдеться, що станом на 3 липня на мережі "Укрзалізниці" в напрямку західних прикордонних переходів простоювало 11 420 піввагонів при нормі 6 500 піввагонів. 2 000 вагонів знаходилися без руху більше трьох діб.

На думку представників галузевих асоціацій, основною причиною масових простоїв є дефіцит локомотивної тяги. Так, за різними оцінками, на сьогодні УЗ не вистачає 100-150 локомотивів (електровозів і тепловозів).

Простої тисячі вагонів ведуть до того, що українські підприємства-експортери не можуть виконати свої експортні контракти в повній мірі, а держава втрачає валютну виручку. Наприклад, найбільші виробники залізної руди в Україні за травень-червень за укладеними договорами не довантажили 1 220 тис. тонн продукції, що призвело до втрати близько 85 млн доларів валютної виручки.

Через низьку пропускну здатність гілки Комиш-Зоря Волноваха меткомбінати Маріуполя в червні не справили 37 тис. тонн металопродукції, що призвело до зниження валютних надходжень в обсязі 15 млн доларів.

У листі до прем'єра також в черговий раз нагадали, що простої вагонів ставлять під загрозу стабільність роботи енергосистеми країни. Наприклад, Бурштинська ТЕС щодоби отримує замість 18 тис. т вугілля, тільки 10 тис. т.

У цементній галузі середній показник виконання заявок на хопер-цементовози ПАТ УЗ становить 65%. І ще до настання піку сезону підприємства цементної галузі вже відчувають гострий дефіцит спеціалізованих вагонів, в той час як рухомий склад простоює на вузлових станціях через дефіцит тяги.

Однак, зазначається в листі, на тлі згаданих проблем, на ринку з/д перевезень є багато пропозицій від приватних компаній-експедиторів, що пропонують послуги просування вагонів по магістралях УЗ, гарантуючи їх доставку в терміни, визначені Правилами перевезення вантажів. І поки такі компанії виконують свої зобов'язання, вагони інших  простоюють.

Також звертається увага на пряме і опосередковане зростання з/д тарифів.

Для наведення порядку в даній ситуації представники металургів, енергетиків і виробників цементу пропонують УЗ затвердити конкретний план заходів (з визначенням термінів виконання) по стабілізації ситуації з перевезеннями, зокрема, план збільшення локомотивної тяги; забезпечити публічне інформування на щотижневій основі бізнесу і галузевих асоціацій про реалізацію плану. Тимчасово ввести короткострокові обмеження на перевезення транзитних вантажів у напрямку західних прикордонних переходів. Не переглядати розмір вантажних тарифів до поліпшення ситуації з забезпечення потреб підприємств в перевезеннях вантажів з/д транспортом.

Теги: Володимир Гройсман металургія Експорт Укрзалізниця Фінанси
Джерело: 24 Канал
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