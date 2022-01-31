Просто зараз Росія спрямовує ще більше сил до кордонів України, – США під час Радбезу ООН

США під час Радбезу ООН 31 січня заявили, що Росія спрямовує ще більше сил до кордону з Україною. Штати запевняють, що це робиться просто в цей момент.

Під час виступу у штаб-квартирі ООН, США вкотре наголосили, що Росія може обрати шлях дипломатії. Разом із партнерами по всьому світу вони занепокоєні загрозою, яку створює Росія.

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Росія нагромадила більше 100 тисяч військових на кордоні з Україною. Бойові одиниці, які готові атакувати. Це найбільша мобілізація військової сили в Європі за останні кілька десятиліть. Просто зараз, коли ми тут спілкуємось, Росія спрямовує ще більше сил і засобів до українського кордону,

– заявила під час постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, загроза може бути також з боку Білорусі.

"Росія перемістила також різне озброєння на територію Білорусі. Отримуємо докази того, що вона хоче розширити свою присутність до кількості 30 тисяч військових на кордоні Білорусі з Україною, що за 150 кілометрів від столиці Києва", – сказала дипломатка.

Кібератак на Україну побільшало

Окрім цього, вона стверджує, що США зафіксували суттєве зростання кількості кібератак на Україну впродовж останніх тижнів.

Російські збройні сили та розвідка поширюють неправдиву пропагандиську інформацію через різні ЗМІ. У США переконані що Росія зображає Україну та Захід агресорами, щоб це слугувало приводом для нападу.

Останні новини про російську загрозу

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна – готова до нової російської агресії. Водночас наразі є шанси, що дипломатія досягне успіху.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомляв, що начальники оборонних відомств проінформували його про ситуацію поблизу кордону з Україною. Політик наголосив: картина стає тривожнішою.

У Росії заявляли, що нібито "військові навчання" закінчились. Тому держава-агресорка відводить частину своїх сил. Наразі невідомо, яка кількість військ залишається.

Чи дійсно Росія відводить війська: дивіться відео