Просто і зі смаком: Ріанна здала в оренду свою затишну віллу – фото

Барбадоська співачка Ріанна вирішила здавати в оренду одні зі своїх апартаментів у західному Голлівуді. Двоповерховий будиночок вражає своєю скромністю і відчуттям мінімалізму та смаку.

Про це пишуть в Hello Magazine.

Затишний будиночок в іспанському стилі складається з двох поверхів, всередині якого розташовані 4 окремі спальні, 4 ванні кімнати, кухня і вітальня. На території в 268 квадратних метрів також розташований гостьовий будиночок і басейн.

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Як повідомляють у виданні, Ріанна придбала цю віллу за 2,75 мільйона доларів. А щоб пожити "в гостях" у Ріанни, доведеться викласти 16 500 доларів в місяць – така вартість орендної плати.