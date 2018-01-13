Просто і зі смаком: Ріанна здала в оренду свою затишну віллу – фото
18:30, 13 січня 1186 Читать новость на русском
Барбадоська співачка Ріанна вирішила здавати в оренду одні зі своїх апартаментів у західному Голлівуді. Двоповерховий будиночок вражає своєю скромністю і відчуттям мінімалізму та смаку.
Про це пишуть в Hello Magazine.
Затишний будиночок в іспанському стилі складається з двох поверхів, всередині якого розташовані 4 окремі спальні, 4 ванні кімнати, кухня і вітальня. На території в 268 квадратних метрів також розташований гостьовий будиночок і басейн.
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Як повідомляють у виданні, Ріанна придбала цю віллу за 2,75 мільйона доларів. А щоб пожити "в гостях" у Ріанни, доведеться викласти 16 500 доларів в місяць – така вартість орендної плати.
Джерело: 24 Канал
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