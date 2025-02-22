Рухаються від Великої Новосілки: росіяни намагаються прорватися до Дніпропетровщини, – ISW

Російські війська намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей від нещодавно захопленого міста Велика Новосілка задля подальшого просування.

Для цього російські загарбники відновили наступальні операції після "перерви" впродовж кількох тижнів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Які подальші плани наступу росіян у Донецькій області

За даними аналітиків, росіяни прагнуть використати захоплення Великої Новосілки, аби просунутися далі на північ від населеного пункту в напрямку адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Окупаційні війська нещодавно відновили наступальні операції на північний схід, північ і захід від Великої Новосілки після тимчасової паузи в атаках у цих районах на кілька тижнів після захоплення міста наприкінці січня 2025 року.

ISW повідомляє, що також росіяни активізували наступальні дії на північно-східному та західному флангах Великої Новосілки. Водночас російське військове командування намагається проникнути в слабкі зони вздовж лінії оборони України.

Нагадаємо, повідомляли, що просування Росії на захід від Покровська та в районі Великої Новосілки в напрямку Дніпропетровської області може бути частиною зусиль охопити українські сили в цих районах і захопити решту Донецької області.

Йшлося, зокрема, і про Дніпропетровську область попри тактичну значущість такої території, аби зміцнити переговорну позицію Росії перед можливими переговорами про припинення війни. Ворог може використати обмежені переваги.