Контратакуємо, б'ємо, робимо штурмові дії, – Череватий про дії ЗСУ на Бахмутському напрямку

Українські захисники продовжують нищити ворога на Бахмутському напрямку. Противник намагається чинити опір ЗСУ, втім безуспішно та з великими втратами техніки та живої сили.

Окупанти проводять ротаційні дії, тому наразі не є ефективними в бою через брак часу для освоєння території. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

Сергій Череватий пояснив, що на деяких ділянках фронту на Бахмутському напрямку українським військовим вдалося просунутися на 1200 метрів.

Ми контратакуємо, б'ємо, проводимо штурмові дії,

– наголосив він.

Втім, ворог чинить потужний опір вогнем. За останню добу він 368 разів обстріляв ствольною реактивною артилерією наші позиції та здійснив 5 авіанальотів. ЗСУ вражають ворога під час боєзіткнень, яких нарахували одразу 15.

"120 окупантів ми знищили, 163 зазнали поранень, 11 потрапили до полону", – додав Череватий.

За його словами, крім особового складу, українському війську вдається нищити й техніку окупантів: 3 гармати, мінометну систему, самохідну установку, протитанкову гармату “Рапіра”, протитанковий ракетний комплекс, систему ракетного залпового вогню "Град" та 3 склади із боєприпасами.

Окупанти вміють лише хизуватися

Речник Східного угруповання військ ЗСУ розказав, що окупанти намагаються здебільшого атакувати в районі Оріхово-Василівки, Іванівського, Ступочок. ЗСУ завчасно передбачили плани ворога та діють на випередження.

Попри те, що заходить регулярне військо, кожен їхній намір атакувати обертається тим, що вони повертаються до цифр (втрат – 24 Канал), які були у ПВК "Вагнера",

– переконаний він.

Євгєній Пригожин повсякчас голосно заявляв про те, що його армія краща, втім за час протистояння із ЗСУ вагнерівці так і не змогли продемонструвати новітні тактики ведення бою та так звані ноу-хау у військовій справі.

Подібна ситуація й на Лиманському напрямку, де за добу було здійснено 6 боєзіткнень в районі населеного пункту Веселе Донецької області. Усі атаки ворога було відбито. В арсенал здобутків ЗСУ додалося 72 вбитих окупанти та 109 поранених росіян, нові бойові машини піхоти, 3 міномети, 2 протиракетних комплекси "Корнет", одна протитанкова гармата "Рапіра", 2 безпілотних літальних апарати, 10 автівок і 2 польові склади із боєприпасами.

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