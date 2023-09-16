Просування може пришвидшитися: які перспективи ЗСУ біля Токмака
ЗСУ можуть пришвидшити просування у бік Токмака Запорізької області. Зараз окупанти на ділянці Новопрокопівка – Вербове – Очеретувате тримають оборону за допомогою підрозділів, які перекинули зі Сходу. Коли ці підрозділи будуть знищені або ослаблені, то вони не зможуть оборонятися.
Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Зокрема, мовиться про підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії, які зараз укріплюють фланги, а також 7-ї десантно-штурмової дивізії.
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Росіяни не зможуть тримати оборону
Олександр Коваленко зазначив, що якщо ці підрозділи будуть знекровлені, то росіяни не зможуть оборонятись. Тому ЗСУ можуть звільнити Новопрокопівку та Вербове, просунутись на Очеретувате.
Від Новопрокопівки – вихід на Ільченкове, на яке, до речі, з півночі вже тиснуть Сили оборони. А за Новопрокопівкою та Ільченковим тільки Солодка Балка відділяє по трасі 0408 нас від Токмака. Отже, прискорення просування буде,
– переконаний він.
Коли це станеться – наразі не відомо. Очевидно, що після виснаження підрозділів, перекинутих зі Сходу, у загарбників не буде можливості перемістити нові ресурси, щоб протидіяти наступу ЗСУ.
Ситуація біля Токмака: головне
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.
- Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів, що у Запорізькій області в районі села Вербове ворогу дуже тяжко. Там українські військові закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
- Зауважимо, що українська армія 22 серпня звільнила село Роботине Запорізької області. На думку військових експертів, завдяки цьому ЗСУ відкривається шлях на Токмак.