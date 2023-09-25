ЗСУ підсилилися: з'являються реальні шанси вийти на територію північного Приазов'я

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що на Запорізькому напрямку ЗСУ перебувають вже за третьою лінією оборони ворога. Генштаб ЗСУ фіксує успіхи українських оборонців на Південному напрямку, але наразі однозначно про подолання трьох ліній оборони ворога не повідомляється.

Наразі є передумови для перерізання сухопутного коридору росіян у Крим, адже порівняно з минулим роком в ЗСУ спостерігається підсилення. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.

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Перспективи ЗСУ на Півдні

На Півдні є єдина оборонна лінія ворога – так звана "лінія Суровікіна". Однак говорити про те, що після її проходження, рух для ЗСУ дещо полегшиться ще зарано. На окупованій території також є окремі укріплені міста – Токмак, Мелітополь тощо.

Але в такому розумінні як зараз пробивається південний плацдарм, то наступний аж Перекопський перешийок,

– додав Черник.

Він зауважив важливу деталь порівняно з минулим роком. Зараз Збройні Сили України щільно наситилися колісною технікою.

Вона є дуже рухомою, високошвидкісною, має хорошу броню, достатню кількість озброєння. І як тільки буде зроблений повноцінний прорив – буде пройдена повністю "лінія Суровікіна" – ударними колонами направду надалі може все піти набагато швидше, поясний військовий аналітик.

Крім того, зараз є засоби, аби прикривати військо з повітря. Мовиться про американський бомбардувальник Avenger, який має 8 пускових контейнерів з ракетами Stinger, він уже з машиною обчислення та має великокаліберні кулемети для власного захисту.

В циклі сухої погоди, видається, що вона буде ще тривалий час, ми зможемо доторкнутися до північного Приазов'я, якщо перерубаємо сухопутний коридор Криму з Росією. Це стовідсотково обвалить увесь південний плацдарм, і це направду буде колосально величезний крок вперед до успіху. Але пам'ятаємо, що є стара лінія розмежування, тут потрібен окремий аналіз,

– резюмував Черник.

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