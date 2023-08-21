Завдання не заходити в населені пункти, а виганяти звідти росіян: зведення з фронту від Світана

За останню добу на кількох напрямках наступу ЗСУ є позитивні зміни. Зокрема, просування наших військ є в районі Роботиного, Старомайорська й Андріївки.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан в щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів, що завдання ЗСУ не заходити в населені пункти, а знищувати росіян. Тут можна подивитись успіхи ЗСУ біля Роботиного та Малої Токмачки на мапі.

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Росіяни продовжують вогневий контроль Роботиного

Світан зазначив, що росіяни пішли з Роботиного, але продовжують тримати його під вогневим контролем. ЗСУ перебувають у тій частині населеного пункту, яка потрібна для виконання бойових завдань. Загалом, помітно, що наші війська не збираються заходити в населені пункти, бо основна їхня задача – знищення росіян.



Просування від Роботиного / Скриншот Deep State Map

Така тенденція простежується не лише на цьому напрямку, а й на інших. Саме на цьому напрямку наші війська рухаються східніше Токмака. Головний напрямок у бік Азовського узбережжя. Ну а найголовніше перерізати залізницю.

Рух ЗСУ від Старомайорського

ЗСУ вдалось просунутись на південний схід від Старомайорського. Крім того, на цьому напрямку окупованими лишаються Завітне Бажання та Старомлинівка, де зосереджена основна лінія оборони росіян. Нашим війська не потрібно заходити в Завітне Бажання, а можна продовжувати рух дорогою на Старомлинівку.



Просування від Старомайорського / Скриншот Deep State Map

У Старомлинівку так само ніхто заходити не буде. Одне зауваження від Світана. Цей напрямок правильніше називати Маріупольський, а не Бердянський. Можливо, наші війська рухаються не на саме окуповане місто, а трохи західніше, умовно до донецької Ялти.

Зведення з фронту від Світана: дивіться відео

Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку

Нашим військам також удалось просунутися біля села Андріївки на Бахмутському напрямку. Однак і цей населений пункт ми обійдемо. ЗСУ дуже грамотно тиснуть на росіян без контактного бою й беруть населені пункти в напівоточення, виганяючи окупантів звідти.



Просування біля Андріївки / Скриншот Deep State Map

Так нашим військам, які наступають, удається зазнавати менших утрат, ніж росіянам, що перебувають в активній обороні. Вони витрачають значно більше сил і засобів для протидії українським військам. Такий варіант для нас дуже вигідний.

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