Просуває відносини України та ЄС на наступний рівень, – Стулік про київський саміт

У Києві 12 жовтня відбувся саміт Україна – Європейський союз. Він є визначальним фактором взаємин між Україною та ЄС.

Про це у прямому ефірі 24 каналу сказав старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Давід Стулік. За його словами, не зі всіма державами ЄС проводить щорічні саміти.

До теми У Києві відбувся саміт "Україна – ЄС": які результати

"Саміти дають нагоду підбити підсумки про те, що було за останній рік", – зазначив Стулік.

Чому взаємини розвиваються

Стулік розповів, що обидві сторони саміту задоволені результатами. Мовиться про те, як розвиваються взаємини.

Саміти служать допомогою, щоб підписати різні угоди, щоб були конкретні результати. Маємо аж 3 важливі угоди, які підписали 12 жовтня. Цей саміт просуває відносини ЄС та України на наступний рівень. Давід Стулік старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі

Давід Стулік про саміт Україна – ЄС: дивіться відео

Що відомо про саміт Україна – ЄС