Новий фейк: росіяни кажуть, що знищили 5 "українських диверсантів" і просять підкріплення

У міноборони Росії заявили, що знищили на російському кордоні 5 "українських диверсантів". Держава-агресорка стверджує, що підірвала дві БМП "української армії", які начебто перетнули кордон.

Цю інформацію поширили у російських ЗМІ та телеграм-каналах, повідомляє 24 канал. Мовляв, з "диверсійно-розвідувальною групою" "справились" прикордонники та військові.

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У міноборони Росії кажуть про "розвідувально-диверсійну групу українців"

За інформацією Південного військового округу, знищені 5 "порушників", постраждалих серед російських військових нема.

На російській території навіть "засікли" начебто "БМП з України"

Ба більше, у міноборони Росії пішли далі: за диверсантами нібито виїхали 2 "українські БМП". Машини перетнули російський кордон, де їх, запевняють у військовому відомстві, і знищили.

Російські прикордонники звернулись до командування з проханням про підкріплення. Військові мають допомагати їм прикривати держкордон.

Які деталі "диверсії" повідомили у Південному військовому окрузі Росії:

Інцидент начебто стався в районі станиці Митякінська Тарасовського району Ростовської області.

Мовляв, близько 6 ранку російські прикордонники виявили "проникнення диверсантів".

Вже під час того, як тривав "бій" на території Росії і в'їхали "українські" БМП.

Їх, згідно з легендою, і знищили російські військові, що саме при були на "допомогу".

У коментарі 24 каналу у Збройних Силах України вже назвали цю інформацію російського міноборони фейком.

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Що відомо про фейки російської пропаганди Раніше 21 лютого росіяни повідомили про те, що ЗСУ Раніше 21 лютого росіяни повідомили про те, що ЗСУ начебто "обстріляли" російський прикордонний пункт . У Слідчому комітеті вже відкрили кримінальну справу. До цього були ще заяви про так звані "обстріли" Тарасовського району Ростовської області.

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