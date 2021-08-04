В уряді просять врахувати психоемоційний стан ветерана АТО, який захоплював Кабмін

4 серпня 2021 , 21:31
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Джерело:

Мінветеранів

У Мінветеранів звернулись до Офісу генерального прокурора щодо ветерана, який прийшов з гранатою у Кабмін. Просять врахувати його психоемоційний стан.

Звернення направили міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна та голова Консультативної ради при президентові з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька.

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Грошей для реабілітації захисників недостатньо

Вербицька розповіла, що особисто поспілкувалась з ветераном. Вона нагадала, що чоловіку викликали лікарів через погане самопочуття.

На превеликий жаль, такі ситуації є непоодинокими у зв‘язку з тим, що війна залишає свій слід в душах Захисників, а фінансування на лікування та реабілітацію є недостатнім для того, щоб вони мали можливість отримати вчасну та якісну медичну і психологічну допомогу,
– наголосила політикиня.

Вона додала, що невдовзі звертатимуться щодо збільшення фінансування з бюджету для допомоги тим, хто захищав нашу державу. 

Що відомо про "захоплення уряду"

Автор: Ольга Музика