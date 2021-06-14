Ніхто не бив, а батьки – в заручниках Польщі: Протасевича вивели на брифінг

Брифінг за участю Протасевича організували в національному пресцентрі. Ексредактор NEXTA вкотре запевнив, що не має скарг на умови утримання та ставлення правоохоронних органів.

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Протасевич каже, що ніхто його не бив

Я прекрасно себе почуваю, я в чудовому настрої, у мене немає ніяких скарг. Ніхто мене не бив, пальцем не торкнув. Прошу поменше поширювати чутки і домисли про моє здоров'я. Мама, тато, не переживайте, у мене правда все прекрасно,

– заявив Протасевич.

Журналіст запевняє, що його ніхто не змушував співпрацювати з правоохоронними органами, мовляв, це його власний вибір. Ба більше, Протасевич каже, що розуміє, яку шкоду завдав державі.

Журналіст каже, що поважає Лукашенка

Щодо слідів на руках, які зауважили під час попереднього інтерв'ю, то Протасевич каже, що це наслідок стяжок під час затримання. Після цього, мовляв, його не чіпали.

Затриманий наголосив, що ніколи не був прихильником самопроголошеного президента Білорусі. Проте, каже Протасевич, він його "поважає як людину що змогла утримати владу після опозиційних протестів 2020 року".

Але я не переходжу на бік влади. Ніхто ні в чому мене не переконував. Я говорю щиро,

– запевнив Протасевич.

Про роботу у штабі Тихановської

Поділився засновник NEXTA і своєю роботою у Вільнюсі. Під час співпраці зі штабом Світлани Тихановської він зустрів ідейних за духом людей, проте каже, що згодом ситуація змінилась і розпочались внутрішні розбірки.

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Протасевич каже, що його батьків використовують

Щодо своїх батьків, які активно виходять на акції протесту та закликають міжнародну спільноту до допомоги синові, то Протасевич начебто вважає, що їх використовують. Мовляв, вони у Польщі – неначе в заручниках.

Мої батьки – в заручниках. Вони в Польщі в умовах інформаційного вакууму. Їх просто використовують, за їх спинами стоять конкретні політичні діячі,

– сказав журналіст.

Щодо своєї дівчини – громадянки Росії Софії Сапеги, яку затримали разом з ним, то Протасевич каже, що після цього з нею не бачився.

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У чому звинувачують Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу?

Протасевичу інкримінують організацію масових безладів та розпалювання соціальної ворожнечі. Його дівчину підозрюють у організації групових безладів, що порушили громадський порядок.

Деякі ЗМІ під час брифінгу висловили сумнів у правдивості слів журналіста. Представники BBC на знак протесту покинули захід.

Дивіться відео брифінгу:

Що відомо про затримання Романа Протасевича: