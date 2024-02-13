Польські протестувальники розширили напрямки: у ДПСУ сказали, де ситуація найважча
Нині польські фермери заблокували 5 напрямків на польсько-українському кордоні. Близько 1250 вантажівок очікують на перетин кордону у бік України.
Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, зауваживши, що станом на вечір 12 лютого польські фермери блокували лише два напрямки – "Ягодин" та "Рава-Руська". Згодом протестувальники поновили блокування у напрямку пункту пропуску "Шегині". Зазначимо, що знову блокувати кордон мітингувальники почали 9 лютого.
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"І власне розширили свою географію ще на два напрямки – це пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів", – наголосив Демченко.
Яка ситуація з чергами вантажівок
Найбільше вантажівок стоять в черзі на перетин польсько-українського кордону навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Тим часом навпроти пункту пропуску "Угринів" та "Устилуг" черг практично немає. Однак кожен пункт пропуску має свої особливості щодо перетину кордону різними категоріями транспорту.
Поряд з чергами ми бачимо й зменшення кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами. Особливо це видно у напрямку пункту пропуску "Ягодин". Це найбільший інфраструктурний напрямок, де велика кількість вантажівок перетинає кордон за добу у звичайні дні,
– додав речник ДПСУ.
Зазвичай там може проїжджати близько 1200 – 1400 вантажівок за добу в обох напрямках. Утім протягом 12 лютого там проїхало лише 95 вантажних транспортних засобів. 7 із них – у бік Польщі. Станом на ранок 13 лютого була черга і в напрямку пропуску "Краківець".
"Цей напрямок не блокувався. Лише сьогодні (13 лютого – 24 Канал) ми зафіксували це. Мали інформацію від польських прикордонників про те, що учасники блокади планують провести свою акцію. Такі дії дійсно розпочалися, але протягом години вони й завершилися", – сказав Андрій Демченко.
Що відбувається на кордоні Польщі з Україною
- Польські фермери блокують рух вантажівок на польсько-українському кордоні. Акцію протесту вони розпочали 9 лютого.
- Учасники акції проти реалізації "Європейської зеленої угоди" та імпорту української сільськогосподарської продукції. Також протестувальники вимагають підтримки тваринництва.
- 11 лютого до Польщі в'їхали 3 вантажівки, за кермом яких були громадяни України. Польські протестувальники заблокували їм рух та відкрили причепи з пломбами. Частина збіжжя висипалася на дорогу.
- Через цей інцидент до польської поліції звернулося посольство України. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що псування українського зерна на кордоні неприпустиме.
- Тепер висипання зерна на прикордонному переході в Дорогуську розслідує польська прокуратура. Йдеться про 2 напрямки – порушення митної безпеки та знищення майна. За це передбачено позбавлення волі до 5 років.
- Раніше у Польщі заявляли, що посилять контроль за українським збіжжям. Усе, мовляв, через "сумнівну якість" та великий обсяг. Однак в Україні заявили, що не натрапляли на випадки експорту неякісного зерна.