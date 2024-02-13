Польські протестувальники розширили напрямки: у ДПСУ сказали, де ситуація найважча

Нині польські фермери заблокували 5 напрямків на польсько-українському кордоні. Близько 1250 вантажівок очікують на перетин кордону у бік України.

Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, зауваживши, що станом на вечір 12 лютого польські фермери блокували лише два напрямки – "Ягодин" та "Рава-Руська". Згодом протестувальники поновили блокування у напрямку пункту пропуску "Шегині". Зазначимо, що знову блокувати кордон мітингувальники почали 9 лютого.

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"І власне розширили свою географію ще на два напрямки – це пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів", – наголосив Демченко.

Яка ситуація з чергами вантажівок

Найбільше вантажівок стоять в черзі на перетин польсько-українського кордону навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Тим часом навпроти пункту пропуску "Угринів" та "Устилуг" черг практично немає. Однак кожен пункт пропуску має свої особливості щодо перетину кордону різними категоріями транспорту.

Поряд з чергами ми бачимо й зменшення кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами. Особливо це видно у напрямку пункту пропуску "Ягодин". Це найбільший інфраструктурний напрямок, де велика кількість вантажівок перетинає кордон за добу у звичайні дні,

– додав речник ДПСУ.

Зазвичай там може проїжджати близько 1200 – 1400 вантажівок за добу в обох напрямках. Утім протягом 12 лютого там проїхало лише 95 вантажних транспортних засобів. 7 із них – у бік Польщі. Станом на ранок 13 лютого була черга і в напрямку пропуску "Краківець".

"Цей напрямок не блокувався. Лише сьогодні (13 лютого – 24 Канал) ми зафіксували це. Мали інформацію від польських прикордонників про те, що учасники блокади планують провести свою акцію. Такі дії дійсно розпочалися, але протягом години вони й завершилися", – сказав Андрій Демченко.

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