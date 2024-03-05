Наразі протест у Росії неможливий: Каспаров назвав єдину умову, коли він може спалахнути

В Росії наразі не відбудеться протест, який би міг скинути Путіна. Для цього має бути декілька факторів.

Про них 24 Каналу розповів російський шахіст й опозиціонер Гаррі Каспаров.

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Умови протесту в Росії

На думку Каспарова, в Росії не відбудеться кардинальних змін, допоки Україна не переможе у війні або у Севастополі не замайоріє український прапор. Саме ці моменти можуть підштовхнути росіян до активних дій.

"Росія – диктатура, яка має значні сили. Є маса факторів, які роблять народ незадоволеним. У Росії цього поки немає, хоча й війна витягує певні ресурси", – зауважив він.

Не дивлячись на санкції, які могли б бути значно жорсткішими, економіка Росії функціонує. Так звана еліта паразитує на війні і отримує свої кошти за це. Путінський нафтовий експорт працює. А пропаганда добивається своїх успіхів у інформаційній війні.

"Одна з проблем – Росія поки не втратила критичний потенціал інженерних та комп'ютерних фахівців. Як би один переїхав – це мінус одна ракета. Адже війна – сукупність факторів, вона не виграється стріляниною. Але й немає концепції поразки Росії. Треба підривати путінський військовий потенціал", – додав Каспаров.

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