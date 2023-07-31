На акції у Батумі затримали українку: МЗС перевіряє інформацію

У грузинському порту міста Батумі поліцейські, ймовірно, затримали українку, яка прийшла на акцію протесту проти прибуття круїзного лайнера з Росії.

Як пишуть грузинські ЗМІ, під час акції проти прибуття російських туристів до Грузії було затримано 9 осіб, зокрема громадянку України. Прессекретар МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу повідомив, що наразі МЗС перевіряє інформацію про затримання українки.

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Зокрема, за даними видання "Новини Грузія", на вечір у Батумі заплановано нову акцію протесту з вимогою звільнити всіх затриманих. Наразі арешти учасників акції продовжуються.

За даними журналістів, зараз російських туристів з лайнера вивозять на автобусах на екскурсії. Їх охороняє поліція. Один з автобусів із росіянами закидали пляшками та яйцями.

Що цьому передувало