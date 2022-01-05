На протестах у Казахстані загинули 8 правоохоронців, – ЗМІ

У Казахстані тривають масові заворушення, через які виникають сутички між силовиками та протестувальниками. За деякими даними, загинули уже 8 правоохоронців.

Такі цифри в ЗМІ озвучили з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Казахстану. Однак на офіційному сайті таких даних немає.

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Постраждалих – сотні

Під час масових заворушень, за даними ЗМІ, 317 військових отримали поранення. Про такі цифри більшість видань повідомляє з посиланням на ресурс zakon.kz, який на території України не працює.

Про загиблих військовослужбовців раніше повідосляв президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Однак конкретної цифри політик тоді не називав.

Крім того, відомо щонайменше про 1 загиблого мітингувальника в місті Актау. за даними місцевих ЗМІ, під час сутичок він отримав смертельне поранення, а інший з пораненням голови опинився в лікарні.

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У Казахстані тривають масові протести від 3 січня 2022 року. Спершу причиною була вартість газу, однак після її зниження протест набув політичного характеру.

Мітингарі почали вимагати відставки уряду, боротьби з корупцією, місцевих виборів та повалення впливу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Кілька годин 5 січня по всій країні не було доступу до інтернету. Через системи безоплатної оплати та кілька каналів припинили свою роботу. Алмати та Нур-Султан залишилися без мобільного зв'язку.

Мітингувальники в Алмати захопили будівлі акимату, прокуратури, колишню адміністрацію Назарбаєва, комітету нацбезпеки та філії телеканалу "Казахстан". У більшості з них опісля були пожежі.

Президент Касим-Жомарт Токаєв звільнив Назарбаєва з посади голови Радбезу країни і сам зайняв цю посаду. Після цього він заявив, що буде діяти "максимально жорстко".

Низка високопосадовців втекли з країни, через що мітингувальники захопили аеропорти в Алмати та Актау. Кілька перевізників повністю припинили авіасполучення з Казахстаном.

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