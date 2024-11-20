Тепер зарухалися в Абхазії: яку комбінацію хоче розіграти Росія щодо Грузії

У невизнаній Абхазії тривають мітинги проти укладення інвестиційної угоди з Росією. Це не варто розглядати як звичайний конфлікт. Росія повільно тягне "свої руки" через Абхазію аж до Грузії.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що протести в Абхазії – частина більшого ланцюжка.

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Що відбувається в Абхазії

Як наголосив Буряченко, і Абхазія, і Південна Осетія – територія Грузії, яка окупована Росією. Там абсолютно проросійська влада. І зараз Кремль хоче провернути свою комбінацію.

Опозиція до чинного президента виступає проти підписання глибокої інвестиційної угоди між Абхазією та Росією. У чому тут суть? Згідно з нею повністю відкриється "шлюз" Абхазії для російських інвесторів. Вони фактично отримають більше прав на власність, аніж жителі Абхазії, і просто скуплять все в регіоні. Все буде під Росією. Найімовірніше, таке саме буде і з Південною Осетією,

– сказав Буряченко.

На цьому тлі в Грузії переобралася проросійська "Грузинська мрія". І цілком може статися ситуація, за якої Росія почне "повертати" окуповані території.

Тоді політики від чинної грузинської влади будуть розповідати, що "наша політика привела до повернення територій, а проєвропейська – до втрат". Це посилить їхні електоральні позиції. Але в такому випадку Грузія повністю впаде під Росію.

Якщо у такий спосіб Абхазія та Південна Осетія "повернуться" до Грузії, то вже не буде шансів на прозахідний рух. Там буде філіал Росії з російським бізнесом, де вичавлене все грузинське. Так Грузія повністю без війни повністю підпаде під протекторат Росії,

– наголосив Буряченко.

Нагадаємо, опозиція в Абхазії домовилася з "президентом" Асланом Бжанією, що він піде у відставку. Місцевий "парламент" розгляне його заяву, якщо протестувальники покинуть "урядовий" комплекс, до якого вони увійшли внаслідок протестів.