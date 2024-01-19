"Це не Майдан": політолог пояснив своє скептичне ставлення до протестів у Башкирії

У Башкортостані тривають масові протести. Після завершення акції проти вироку Фаїлю Алсинову в Баймаку нова спалахнула в столиці республіки – Уфі.

Політолог Олег Лісний прокоментував 24 Каналу заворушення в Росії. На його думку, не варто покладати великих сподівань на ці події, як і на російський народ.

До теми "Горить у душі, ми не росіяни": башкирські активісти закликають масштабувати протести

"Це все небезпечно для Путіна напередодні виборів. Але хочу сказати, що Башкортостан – це не Майдан однозначно", – констатував Лісний.

Коли ситуативні лідери думок звертаються до протестувальників, вони закликають "скинути князя і стати під рушницю царя". Так, вони не вважають, що Владімір Путін причетний. Мовляв, диктатор просто не знає, що відбувається на місцях.

Це так по-російськи,

– зіронізував політолог.

Башкири сліпо вірять у владу

Раніше мережу сколихнуло відеозвернення однієї башкирки, яка закликала земляків повернутись додому "для захисту своєї землі й свого народу".

Однак це був поодинокий випадок – у більшості протестувальники не мають політичних заяв проти війни в Україні й путінського режиму в Росії.

Цей регіон дуже активно залучений у так звану "СВО". Губернатор наклепав уже батальйонів із шість, куди не всі йдуть з-під палки,

– наголосив Лісний.

Протести в Башкирії: думки