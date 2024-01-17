Усе може бути досить криваво: політтехнолог припустив, як розвиватимуться протести в Башкирії
У республіці Башкортостан в Росії спалахнули масові протести. Усе через те, що місцевого активіста Фаїля Алсинова звинуватили у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі". Та його звинувачують у "нацизмі" лише через те, що він захищав свою землю, зокрема, від золотодобувачів.
Про це 24 Каналу розказав політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що в Алсинова є спільнота, де він пропагує башкирську мову та культуру. Тому, мовляв, через це його назвали "нацистом". Зазначимо, що протест триває з 15 січня.
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Розганяти протести цивільних пригнали ОМОН із центральної частини країни-агресорки.
Адже бояться. Їх (протестувальників – 24 Канал) зараз там битимуть, будуть криваві придушення,
– переконаний Борис Тизенгаузен.
Він додав, що, якщо люди там не відстоять своєї ідентичності, то її заберуть раз і назавжди.
Велика проблема для Путіна
У Башкортостані проживає близько 4-х мільйонів людей. Приблизно 50% із них – башкири й татари. Росіян там живе – лише близько 35%.
"Путін нині робить усе, аби народи та народності позбувалися своєї мови. Тобто він хоче уніфікувати всіх російською мовою", – наголосив політтехнолог.
Програми культурних заходів та вивчення мов нацменшин у країні-агресорці знищують свідомо. Схожа ситуація і в Білорусі. Там, як зазначив Тизенгаузен, вбивають тих, хто вивчає справжню білоруську історію та мову.
Адже вони розуміють, що усвідомлення самоідентичності себе як народу, наприклад, башкирів чи татар, – це велика проблема для Путіна,
– наголосив політтехнолог.
Усе через те, що ці люди об'єднані культурою, мовою та територією. І в один прекрасний момент вони можуть сказати, що їхня земля "споконвічно башкирська чи татарська".
В Росії це вважають проявом "нацизму", тож за будь-яку фразу можуть відправити за ґрати на кілька років. Так убивають національну самосвідомість та шлях до національної самоідентичності. Це робить Владімір Путін.
Протести у Башкирії: що відомо
- За даними росЗМІ, на велику акцію протесту зібралися у місті Баймак. Кілька тисяч людей вийшло на захист Фаїля Алсинова до суду, де йому виносили вирок. Активіста, якого звинуватили в екстремізмі, засудили до 4 років колонії.
- У місті зібрали російських силовиків. Між ними та мітингувальниками почалися сутички. У Баймаку відключили інтернет, а поліція та росгвардія почали блокувати дороги.
- Силовики почали бити мітингувальників кийками та застосували сльозогінний газ. У російських телеграм-каналах з'явилася інформація про перших постраждалих. Також відомо про затримання близько двох десятків людей.
- Тим часом мітингувальники закликають своїх земляків повернутися до Росії з війни проти України, аби "захистити свою землю та народ".