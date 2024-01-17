Усе може бути досить криваво: політтехнолог припустив, як розвиватимуться протести в Башкирії

У республіці Башкортостан в Росії спалахнули масові протести. Усе через те, що місцевого активіста Фаїля Алсинова звинуватили у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі". Та його звинувачують у "нацизмі" лише через те, що він захищав свою землю, зокрема, від золотодобувачів.

Про це 24 Каналу розказав політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що в Алсинова є спільнота, де він пропагує башкирську мову та культуру. Тому, мовляв, через це його назвали "нацистом". Зазначимо, що протест триває з 15 січня.

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Розганяти протести цивільних пригнали ОМОН із центральної частини країни-агресорки.

Адже бояться. Їх (протестувальників – 24 Канал) зараз там битимуть, будуть криваві придушення,

– переконаний Борис Тизенгаузен.

Він додав, що, якщо люди там не відстоять своєї ідентичності, то її заберуть раз і назавжди.

Велика проблема для Путіна

У Башкортостані проживає близько 4-х мільйонів людей. Приблизно 50% із них – башкири й татари. Росіян там живе – лише близько 35%.

"Путін нині робить усе, аби народи та народності позбувалися своєї мови. Тобто він хоче уніфікувати всіх російською мовою", – наголосив політтехнолог.

Програми культурних заходів та вивчення мов нацменшин у країні-агресорці знищують свідомо. Схожа ситуація і в Білорусі. Там, як зазначив Тизенгаузен, вбивають тих, хто вивчає справжню білоруську історію та мову.

Адже вони розуміють, що усвідомлення самоідентичності себе як народу, наприклад, башкирів чи татар, – це велика проблема для Путіна,

– наголосив політтехнолог.

Усе через те, що ці люди об'єднані культурою, мовою та територією. І в один прекрасний момент вони можуть сказати, що їхня земля "споконвічно башкирська чи татарська".

В Росії це вважають проявом "нацизму", тож за будь-яку фразу можуть відправити за ґрати на кілька років. Так убивають національну самосвідомість та шлях до національної самоідентичності. Це робить Владімір Путін.

Протести у Башкирії: що відомо