В Росії назріває кримінальна революція, – політолог припустив наслідки
В Росії назрівають протести. Ба більше – якщо раніше силовики могли "грати в одні ворота", тобто силою розганяти протестувальників, то зараз інша справа.
Про це в розмові з 24 Каналом відзначив політолог Валентин Гладких. За його словами, сьогодні російські силовики вже не такі впевнені у своїх силах. І це також показово.
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Можливість протестів в Росії
Неспокійно в Росії від "бавовни", яка часто вітає тамтешні міста і столицю в тому числі. А поруч з цим в країні-терористці назрівають протести.
В Росії відбувається своєрідна кримінальна революція,
– зазначив Гладких.
Політолог пояснив, що вагнерівці, які були звільнені з місць позбавлення волі і помилувані для війни в Україні, повертаються в Росію і чинять там злочини. Зокрема, понад 190 кримінальних справ відкрили проти них у 2023 році.
Найпоширеніші злочини – крадіжки, порушення правил дорожнього руху, наркотики, вбивства чи спроби вбивства.
"Цьому треба давати раду і правоохоронці мають якось діяти. Але є питання: чи спроможна модель управління, яка наразі сформована в Росії, адекватно відреагувати на виклики і вирішити їх. Зараз вони ігнорують проблему, але це не найкращий спосіб взаємодіяти з дійсністю", – додав політолог.
Протести в Росії: останні новини
- У Башкортостані люди влаштували протест на захист активіста Фаїля Алсинова. Його звинувачують в "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі". Протестувальники зібралися біля суду. За різними даними їх було від 1 тисячі до 5. У місто відправили підрозділи силовиків.
- Повідомлялося про затримання 20 людей. Їх пообіцяли відпустити, якщо протестувальники почнуть розходитися. Одна з місцевих мешканок звернулася "до бійців Башкирії, аби ті залишили територію України і повернулися додому для захисту своєї землі та народу".
- Протест у Башкирії триває з 15 січня. Масового характеру він набув 17 січня, коли суд виносив вирок Алсинову. Це велика проблема для Путіна, адже він хоче придушити будь-яку ідентичність нацменшин.