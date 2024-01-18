На мапі Росії з'являться нові країни, – Данілов про протести в Башкирії

У російській Башкирії спалахнули масові протести. Секретар РНБО вважає, що Захід має готуватися до розпаду Росії внаслідок цих подій. За його словами, вони є початком великого процесу, який розгортатиметься найближчим часом.

Данілов зауважив, що башкири – це окремий народ. За його словами, вони жодним чином не належать до росіян.

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На мапі Росії з’являться нові країни

Олексій Данілов розповів, що зараз у Башкортостані починається дуже багато різних процесів, особливо на територіях Чеченської республіки Ічкерії, Татарстану та Дагестану.

Захід має готуватися до фрагментації Росії, яка буде обов'язково. Те, що ми сьогодні бачимо, – це тільки початок цього великого процесу, який на Росії обов'язково буде розгортатися найближчим часом,

– наголосив секретар РНБО.

Він також зазначив, що наразі фіксується велика проблема, оскільки "дехто у західних країнах" вважає, що розпад Росії зашкодить якимось процесам.

Втім, Данілов нагадав, що у 1991 році великі країни теж вважали, що розпад СРСР відбутися не може й була домовленість, що відколються країни Балтії, а інші 12 країн, які залишилися після відокремлення, входитимуть до території Співдружності незалежних держав.

Це все була трата часу, тому що не може існувати ніяке СНД, так само як і не можуть існувати на території Росії окремі народи без створення своїх країн. Нові країни обов'язково з'являться на мапі, яка наразі належить Росії,

– зазначив посадовець.

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