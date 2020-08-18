Білоруси, яких жорстоко побили силовики, показали рани та гематоми: моторошне відео
У Білорусі силовики жорстоко били мирних протестувальників, які висловлювали своє невдоволення через несправедливі президентські вибори. ОМОНівці використовували світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. Водночас влада Білорусі заперечує це. Протестувальники вирішили показати наслідки жорстоких дій силовиків на відео.
Приблизно 20 білорусів погодились показати побої на своєму тілі, які вони отримали через побиття силовиками під час протестів. Відео з'явилось на ютуб-каналі Christina Ivashina.
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На кадрах видно великі гематоми. У деяких людей ними вкриті повністю 2 ноги, плечі, руки. Також білоруси показували подряпини, побиті обличчя, рани на голові та жахливі синці під очима. В одного з протестувальників навіть чітко видно відбитий силует руки на плечі синього кольору. У багатьох активістів саме сідниці повністю вкриті гематомами.
Варто зазначити, що у створенні соціального ролика взяли участь як чоловіки, так і жінки – вони теж постраждали від жорстоких дій силовиків. На відео ніхто не говорить, лише внизу написано одну фразу, яка кожні кілька секунд з'являється на екрані іншою мовою.
Спіткнувся об переконання. Ніяких знущань не було,
– так підписали кадри з наслідками побиття активісти.
Протестувальники показали наслідки побиття силовиками: відео 18+
Протести у Білорусі: що відомо
- Після оголошення попередніх результатів президентських виборів у білорусі спалахнули масові протести. Річ у тім, що перемогу на них здобув нібито чинний глава держави Олександр Лукашенко – такий результат оприлюднили згідно з офіційними даними. Білоруси вважають, що вибори були сфальсифіковані.
- Вже у ніч на 10 серпня люди вперше вийшли на протести. Попри те, що ці протести були мирними, демонстрантів почали жорстоко бити та затримувати ОМОНівці. Вони використовували світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів. За тиждень понад тисяча людей були поранені. Понад 7 тисяч – затримали.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Люди вийшли на нові акції протесту й 11 серпня. Детальніше про ситуацію у містах Білорусі за посиланням.
- Варто зазначити, що відбувся і мітинг за Лукашенка, однак на нього людей просто зганяли. На цій акції виступив і сам глава держави та заявив, що повністю відкидає ідею повторних виборів.