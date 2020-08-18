У Білорусі силовики жорстоко били мирних протестувальників, які висловлювали своє невдоволення через несправедливі президентські вибори. ОМОНівці використовували світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. Водночас влада Білорусі заперечує це. Протестувальники вирішили показати наслідки жорстоких дій силовиків на відео.

Приблизно 20 білорусів погодились показати побої на своєму тілі, які вони отримали через побиття силовиками під час протестів. Відео з'явилось на ютуб-каналі Christina Ivashina.

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На кадрах видно великі гематоми. У деяких людей ними вкриті повністю 2 ноги, плечі, руки. Також білоруси показували подряпини, побиті обличчя, рани на голові та жахливі синці під очима. В одного з протестувальників навіть чітко видно відбитий силует руки на плечі синього кольору. У багатьох активістів саме сідниці повністю вкриті гематомами.

Варто зазначити, що у створенні соціального ролика взяли участь як чоловіки, так і жінки – вони теж постраждали від жорстоких дій силовиків. На відео ніхто не говорить, лише внизу написано одну фразу, яка кожні кілька секунд з'являється на екрані іншою мовою.

Спіткнувся об переконання. Ніяких знущань не було,

– так підписали кадри з наслідками побиття активісти.

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