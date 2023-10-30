Шок і бойкот: як Ізраїль відреагував на протести у Дагестані та заяви Ердогана

У Дагестані місцеві влаштували антиізраїльські мітинги. Також президент Туреччини Реджеп Ердоган на багатотисячному мітингу підтримав бойовиків ХАМАС. Ці події шокували ізраїльський народ.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч та активіст Давід Майофіс. Зокрема, після заяв Ердогана в Ізраїлі закликають бойкотувати турецькі товари та не літати у Туреччину.

До теми Не терористи, а визволителі: Ердоган шокував заявою про ХАМАС та скасував візит до Ізраїлю

"В Ізраїлі це викликало величезний резонанс. Вийти на площу, де перебуває тисячі людей, та сказати, що ХАМАС – це не терористичне угруповання. Тому зараз триває бойкот турецьких товарів, серіалів та кампанія проти польотів в Туреччину на відпочинок", – пояснив активіст.

"Протести могли закінчитись різаниною"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не вважає членів ХАМАС терористами та звинуватив Ізраїль у "звірствах" у Секторі Гази. Крім того, він скасував свій візит до Ізраїлю.

Давід Майофіс зазначив, що таке ставлення до ізраїльського народу – це політика Росії останні кілька років. Дедалі більше людей в Ізраїлі розуміють, що Росія відкрито підтримує терористів ХАМАС.

Ізраїльтяни були шоковані масштабом цих дій. Це обговорювали всі ізраїльські новини. Дедалі більше людей відкриває очі на те, що стоїть за російською політикою та наскільки у них глибокі зв'язки із ХАМАС. Кілька днів тому Росія прийняла у себе терористичну делегацію ХАМАС. Росія остаточно обрала сторону,

– сказав він.

Зокрема, влада та поліція у Дагестані не зробили нічого, щоб зупинити ці протести. Росіяни бігали по аеропорту та шукали ізраїльтян. На думку громадського діяча, це новий рівень переслідування євреїв.

"За даними, які я бачив, жодних ізраїльтян на рейсі не було. А якби були, це могло закінчитись різаниною. Пішли погрози у бік єврейських сімей, які живуть у тих районах. Мовилось навіть про евакуацію. Це могло дуже погано закінчитись. Це дійсно страшно", – підкреслив Давід Майофіс.

Протести в Дагестані: дивіться відео

Антиізраїльські погроми у Дагестані: головне