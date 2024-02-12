Протести повільно загострюються: що може спіткати дружин мобілізованих після виборів у Росії

Родички мобілізованих окупантів влаштовують протести у Росії. Та ці рухи загострюються, проте дуже повільно.

Про це 24 Каналу заявила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що до дружин мобілізованих відправляли тітушок, які розповідали про те, нібито "звідки на Донбас готувався напад". Вона додала, що ці жінки нічого не змогли відповісти, бо нічого не розуміють.

До теми Нова тактика Кремля: чому російські силовики не чіпають дружин мобілізованих

"Трохи понад місяць до цих виборів. Їм залишилося вийти максимум ще 3 – 4 рази та, власне, все. Далі від них можуть чоловіки відмовитися, сказати, що "я тебе ні про що не просив, мені дуже подобається воювати, і взагалі воювати класно". І далі – мобілізація", – припустила Романова.

Вона зауважила, що, найімовірніше, Україна змінюватиме свою військову стратегію. А президент Росії розуміє, що має бути певна "відповідь".

Путін налаштований дуже "войовничо", і це, звичайно, позначиться на долі й мобілізованих, їхніх дружин і майбутніх мобілізованих. Хоча б тому, що, якщо такими темпами забиратимуть, наприклад, ув'язнених, то до кінця 2024-го року їх більше не буде. Їх заберуть усіх,

– наголосила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Ольга Романова вважає, що тут не працює навіть принцип "саджають ще". Адже росіян мобілізовують дуже швидкими темпами. Саме тому мобілізація в Росії буде торкатися вже кожної родини.

"Тоді, звісно, дружин мобілізованих треба буде "прибрати" кудись", – сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Росіянки проти мобілізації своїх чоловіків