Протести ФОПів під Радою: мітингувальники розійшлися, але завтра обіцяють прийти знову

У Києві завершилися мітинги ФОПів. Однак мітингувальники обіцяють повернутися на акцію протесту завтра.

Організатори закликають усіх ФОПів вийти уранці 26 січня на протест під Верховною Радою. Водночас, за деякими даними, Верховна Рада ввечері проведе позачергове засідання.

Що було раніше ФОПи намагаються штурмувати Раду: їх відтісняють правоохоронці

Затриманих відпустили

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що 19 учасників протесту затримали правоохоронці. Однак їх нібито відпустили – за них заплатили штраф.

У Головному управлінні Національної поліції міста Києва заявили, що найближчим часом опублікують офіційну інформацію щодо затриманих учасників протесту.

Правоохоронці, які охороняли будівлю парламенту, також розійшлися.

Мітинг ФОПів розійшовся до ранку 26 січня: дивіться відео

ФОПи закликають усіх вийти уранці 26 січня о 9:00: дивіться відео

Якими є вимоги мітингувальників

Учасники акції "SaveФОП" вимагають ухвалення Верховною Радою законопроєкту №5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Законопроєкт пропонує відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати РРО щодо товарів та послуг, вартість одиниці яких не перевищує 1 мінімальної зарплати. Також пропонується ввести окремі ліміти доходів для ФОПів з найманими працівниками.

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