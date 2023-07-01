У Франції поховали підлітка, якого застрелив поліцейський: масові протести не вщухають

У Франції поховали 17-річного Нахеля, якого поліцейський застрелив у місті Нантер. Після цього у країні спалахнули масові протести.

За даними ЗМІ, станом на суботу, 1 липня, затримали приблизно 1300 людей. Протести тривають понад чотири доби. Все, що відомо про трагедію, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу У Франції поліцейські застрелили підлітка, який не зупинив авто на вимогу: спалахнули протести

Правоохоронці повідомляють, що за час протестів загалом зареєстрували понад 2500 пожеж на дорогах. Згоріло понад 1300 автомобілів. Також зафіксували майже 60 нападів на поліцейські відділки.

Повідомляють про двох постраждалих правоохоронців.

Як все почалося

Наприкінці червня 2023 року у Франції правоохоронці застрелили 17-річного підлітка Нахеля. Юнак не зупинився за наказом дорожньої поліції. Окрім того, в автомобілі перебували двоє людей. Один з них втік. Одного –затримали.

У Нантері спалахнули масштабні протести. Люди заявляють, що протестують не лише проти дій правоохоронців, але й проти расизму. Дехто переконаний: якби юнак – араб – був європейцем, його не застрелили б.

Згодом до протестів долучилися й інші міста. Наразі триває розслідування.

Похорон Нахеля був тихим

Застреленого юнака вже поховали. Зауважують, що похорон був дуже тихим та урочистим. Біля мечеті, де відбувалася траурна церемонія, патрулювали правоохоронці.

Мама юнака заявила, що звинувачує у смерті свого сина лише правоохоронця, який його застрелив.

Макрон відклав свій візит до Німеччини

Еммануель Макрон відклав свій візит до Німеччини. Повідомляють, що такого рішення не схвалили б французи. У такі дні набагато важливіше бути у Парижі.

У Берліні відреагували й наголосили: відкладений візит свідчить про вплив заворушень на здатність французького лідера проводити зовнішню політику.

Раніше через протести у Франції Макрону довелося екстрено залишити саміт ЄС у Брюсселі.