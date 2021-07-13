У Грузії протестували через смерть журналіста: поліція затримала 12 активістів

У Тбілісі ввечері 12 липня люди вийшли на протест через смерть оператора Лексо Лашкарави після побиття. Під час акції співробітники патрульної поліції Грузії затримали 12 активістів.

Мітингувальників спіймали поблизу офісу керівної партії "Грузинська мрія". Їм інкримінують адміністративні правопорушення.

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Затримані на протестах у Грузії

Протестувальникам закидають перевищення межі, дозволеної законом про свободу зібрань і вираження думок.

Наразі поліція заарештувала 12 осіб в адміністративному порядку. Ще раз попереджаємо організаторів мітингу, щоб мітинг не переріс у насильство і не виходив за межі дозволених законом норм,

– йдеться в повідомленні поліції.

Акція відбулася після завершення мітингу на проспекті Руставелі. На ньому учасники вимагали відставки уряду.

Масове побиття журналістів у Грузії та протести після цього

5 липня у Тбілісі відбулася акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. Її противники теж вийшли на вулиці та побили понад 50 журналістів, які висвітлювали ці події.

Зокрема, постраждав телеоператор каналу "Пірвелі" Лексо Лашкарава – його відвезли в лікарню з переломами кісток обличчя. Згодом журналіста виписали з медзакладу, однак 11 липня він помер.

Після цього люди почали виходити на вулиці з вимогою відставки уряду.

12 липня у парламенті спалахнули сутички між партією, яка при владі, та опозицією. У результаті засідання не вдалося провести.

У Тбілісі затримали протестувальників: дивіться відео