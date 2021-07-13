У Грузії протестували через смерть журналіста: поліція затримала 12 активістів

13 липня 2021 , 05:34
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Джерело:

МВС Грузії

У Тбілісі ввечері 12 липня люди вийшли на протест через смерть оператора Лексо Лашкарави після побиття. Під час акції співробітники патрульної поліції Грузії затримали 12 активістів.

Мітингувальників спіймали поблизу офісу керівної партії "Грузинська мрія". Їм інкримінують адміністративні правопорушення.

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Затримані на протестах у Грузії

Протестувальникам закидають перевищення межі, дозволеної законом про свободу зібрань і вираження думок.

Наразі поліція заарештувала 12 осіб в адміністративному порядку. Ще раз попереджаємо організаторів мітингу, щоб мітинг не переріс у насильство і не виходив за межі дозволених законом норм,
– йдеться в повідомленні поліції.

Акція відбулася після завершення мітингу на проспекті Руставелі. На ньому учасники вимагали відставки уряду.

Масове побиття журналістів у Грузії та протести після цього

У Тбілісі затримали протестувальників: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська