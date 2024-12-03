Литва заявила про готовність надати притулок президентці Грузії
Литва готова надати притулок президентці Грузії Саломе Зурабішвілі. Проте наразі Зурабішвілі хоче залишатися на батьківщині зі своїм народом.
Про таку позицію Зурабішвілі розповіла Аста Скайсгіріте – старша радниця президента Литви Гітанаса Науседи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Delfi.
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Що пропонує Литва для Зурабішвілі
Безперечно, Литва надала б притулок, якби виникла така потреба, але наразі президентка Зурабішвілі дуже чітко дала зрозуміти, що вона стоятиме разом зі своїм народом у Тбілісі,
– повідомила Асти Скайсгіріте.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не залишить посаду після завершення терміну своїх повноважень, оскільки вважає новообраний парламент нелегітимним і нездатним обрати нового президента.
У Тбілісі тривають масштабні протести, спочатку через незгоду з результатами парламентських виборів, а тепер — через рішення уряду призупинити євроінтеграцію. Проти грузинів, які вийшли на вулиці, застосовують сльозогінний газ і водомети. Поліція вже заарештувала сотні протестувальників.