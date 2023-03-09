Зупинятись не збираються: грузинська опозиція не задоволена відповіддю влади на ультиматум

Грузинська опозиція не планує припиняти акції протесту в країні. Лідери вимагають підтвердження відкликання скандального законопроєкту про "іноагентів" та звільнення усіх затриманих під час протестів.

Ввечері 9 березня грузини знову планують прийти на протести. Депутат Тбіліської ради Цотне Коберідзе заявив, що під час акції протестувальники вимагатимуть від керівної партії конкретики щодо того, як вони мають намір відкликати скандальний законопроєкт про "іноземних агентів". Також активісти вимагають звільнення затриманих раніше учасників акції.

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Що вимагають учасники протестів

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" заявила, що відкличе ухвалений у першому читанні проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу". Проте опозиція заявила, що не скасовуватиме проведення запланованої на вечір акції протесту.

Сьогодні обов’язково буде акція! Багато молодих людей, які не мають довіри до "Грузинської мрії" і вважають, що ми є гарантом того, що країна стане частиною заходу. Ми є люди, які вимагають виконання двох пунктів,

– сказав Цотне Коберідзе.

Він наголосив, що опозиції потрібна ясність щодо того, як влада збирається відкликати цей закон, тому що "їхні заяви є розпливчастими". При цьому Коберідзе підкреслив, що акції не припиняться, допоки не відпустять затриманих під час акцій протестувальників.

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