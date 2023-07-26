Нетаньягу має досвід боротьби з протестами: чи відмовиться влада Ізраїлю від судової реформи

Вже понад пів року тривають в Ізраїлі протести проти судової реформи, які планує запровадити уряд Беньяміна Нетаньягу. Зараз напруження в країні може зрости через ухвалення Кнесетом в остаточному читанні закону в рамках судової реформи.

Проте наразі триватиме розглядання цього закону у Верховному суді Ізраїля. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він зазначив, що зараз може виникнути відстрочка у цьому питанні. Зокрема через парламентські канікули. Однак не можна прогнозувати, що на цей час припиняться протести.

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Всі спроби виявились невдалими

Журналіст наголосив, що на сьогодні в ізраїльському суспільстві немає підґрунтя для переговорів. Протестуючі, через те, що влада ігнорує їхні вимоги, підвищують ставки, і зараз вони вже хочуть відставки уряди Нетаньягу та нових виборів.

Президент Ізраїля Іцхак Херцог намагався вирішити цей конфлікт. Також протягом часу, що тривають протести, були спроби пом'якшити законопроєкт або його відкласти на певний час. Однак всі вони виявились невдалими.

Судова реформа в Ізраїлі Відповідно до нового закону, який лобіює уряд Нетаньягу, Верховний суд Ізраїля обмежується у праві скасовувати рішення, які будуть ухвалені урядом країни. Будь-яке вето Верховного суду може бути подолано парламентською більшістю в 61 голос. Це дозволить коаліції, що має більшість в Кнесеті, обходити заборони Верховного суду.

"А тепер, коли закон ухвалений парламентом, це призвело до багатьох зрушень. Зараз профспілки Ізраїля готуються оголосити страйк. Якщо він почнеться, то буде паралізована уся ізраїльська економіка. Й тоді уряду доведеться ухвалювати термінові рішення", – зауважив Зільбер.

Водночас президент США Джозеф Байден закликав уряд Ізраїля зупинитись та знайти консенсус. Також в Європі уважно стежать за протестами. Крім того, провідні єврейські організації усього світу засудили цю судову реформу.

"А Нетаньягу продовжує "сидіти на гачку" у купки радикалів, від яких він дуже залежить", – наголосив журналіст.

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Нетаньягу не постраждав

Прем'єр-міністр Ізраїля за будь-яку ціну намагається зберегти коаліцію в уряді. Але при цьому він втрачає набагато більше, зашкоджуючи економіці, зовнішній політиці, обороноздатності Ізраїля. Однак він продовжує триматися обраній позиції, мовляв, "я зараз не прогнуся, а далі подивимось".

Проте у Нетаньягу є досвід боротьби з протестами. У 2011 році в Ізраїлі почалися масові рухи проти дорожнечі життя. Тоді на вулиці виходило до 500 тисяч людей,

– нагадав Зільбер.

Перше, що зробив Нетаньягу, це палко обійняв учасників протесту, показавши, що це не його провина. Потім він сформував комісію, яка зустрічалась з протестувальниками та склала цілий "талмуд" рекомендацій та побажань громадян уряду Ізраїля.

Цей звіт вручили Нетаньягу, він знову всіх обійняв, сказав, що негайно затверджує всі ці рекомендації. Але нічого, що там було вказано, не було виконано. А протести самі по собі закінчились,

– підкреслив він.

Ця ситуація жодним чином не вплинула на електоральну підтримку Нетаньягу, і на наступних виборах він не постраждав.

"Напевно він розраховує, що й цього разу в нього знову вийде щось подібне. Але з цими протестами впоратись йому буде не так просто", – припустив Цві Зільбер.

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