Україна разом з ще 19 державами засудила масові затримання протестувальників на Кубі

26 липня 2021 , 18:43
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Джерело:

сайт Держдепартаменту США

20 країн, серед яких і Україна, виступили на підтримку мітингувальників на Кубі. Держави у спільній заяві закликали кубинську владу не порушувати прав людини і повернути людям інтернет.

Спільну заяву України та ще 19 країн оприлюднили у США. Її підписали очільники міністерств закордонних справ.

Тим часом Президент Куби назвав брехнею повідомлення про протести на острові

Україна підтримує Кубу

20 країн підтримали протестантів і закликали кубинську владу відпустити незаконно затриманих. До того Кубі нагадали, що усі громадяни мають право на мирний протест. 

Ми, міністри закордонних справ,... засуджуємо масові затримання протестувальників на Кубі і закликаємо уряд поважати загальні права і свободи кубинського народу,
– йдеться в заяві.

Владу закликали повернути населенню доступ до інформації, зокрема увімкнути інтернет.

Хто підтримав Кубу у спільному зверненні:

  • США,
  • Австрія,
  • Бразилія,
  • Колумбія,
  • Хорватія,
  • Кіпр,
  • Чехія,
  • Еквадор,
  • Естонія,
  • Гватемала,
  • Греція,
  • Гондурас,
  • Ізраїль,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Чорногорія,
  • Північна Македонія,
  • Польща,
  • Південна Корея, 
  • Україна.

Протести на Кубі: головне

  • Протести на Кубі спалахнули ще 11 липня 2021 року, однак спершу приховувалися і навіть заперечувалися владою.
  • Населення обурене економічною кризою та недостатнім рівнем боротьби з коронавірусом.
  • Протестувальники заявили про вкрай повільні темпи вакцинації та дефіцит ліків.
  • Через придушення масових протестів США ввели санкції проти міністра оборони Куби Альваро Лопеса Міера, а також – спецпідрозділу міністерства внутрішніх справ країни.
Автор: Вероніка Климська