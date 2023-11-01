Винен сам Путін, – ексагент КДБ сказав, як глава Кремля спровокував погроми в Махачкалі

Події в Дагестані, де відбувся антисемітський мітинг в аеропорту Махачкали, можуть бути передвісником глибшого конфлікту в Росії на міжнаціональному ґрунті.

Таку думку висловив 24 Каналу колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, додавши, що запустили цей процес Владімір Путіна та Рамзан Кадиров.

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Кадиров знає, що "загрався"

Події в Махачкалі, коли розгнівані дагестанці-мусульмани шукали в аеропорту нібито єврейських біженців, що прилетіли з Ізраїлю, зупиняли людей, перевіряли машини та автобуси, є результатом певних дій російської влади.

Якщо в Росії відбулись релігійні погроми, в цьому винен сам Путін. Він не звільнив Кадирова за те, що син так званого глави Чечні побив в СІЗО людину, яка нібито спалила Коран. Якщо Путін цього не зробив, це означає, що він штовхає Росію до релігійної війни,

– наголосив колишній співробітник КДБ.

Кадиров, за словами Жирнова, дуже злякався цих подій та зробив жахливу заяву, припустивши, якщо в Чечні відбулось щось подібне до подій в Дагестані, то він би віддав наказ "стріляти на ураження" після трьох попередніх пострілів у повітря.

"І в цьому сенсі він абсолютно правий, адже знає, "загрався" – зі своїм сином, з його нагородженням "орденами". Він знає, що може розпочатися війна, а мусульман в Росії у 10 разів менше, ніж немусульман. І в цій війні, цілком можливо, більшою мірою постраждають саме мусульмани", – відзначив він.

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Може відгукнутись

Кадиров сам запустив цей процес, зауважив колишній співробітник КДБ, тому що його завдання було тримати під контролем мусульманське і найголовніше – ісламське терористичне підпілля. А він його "випустив", як джина з лампи, разом зі своїм малолітнім сином. І тепер Кадиров боїться, щоб йому це не відгукнулось.

Зараз росіяни почали говорити, що, мовляв, "Путін прийняв іслам" та "працює на ісламістів". Він приймає у себе представників ХАМАС. Він має тісні стосунки з Іраном та Китаєм. І це означає, що він "ліг під Китай" та "здає росіян".

Наразі в Росії може наближатися революція, "буревісниками" якої стали російські націоналісти – Євгеній Пригожин, Ігор Гіркін, Алєксандр Дугін та інші. І коли вона розгориться, на другий план відійде війна в Україні, конфлікт з США.

"І Путін зробив все це сам, коли не карав Кадирова за його витівки, коли приймав делегацію ХАМАС. І саме він буде винним у тому, що відбуватися у разі початку міжнаціонального конфлікту в Росії. Адже він побудував "вертикаль" влади, а в такій системі завжди відповідає той, хто на верхівці "вертикалі". В Росії – це Путін, в Чечні – Кадиров", – підкреслив Сергій Жирнов.

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В аеропорту в Махачкалі 29 жовтня зібралися дагестанці, які були розгнівані через прибуття до Дагестану літака з Ізраїлю, якому нібито мали прибути євреї-біженці. У Дагестані багато мусульман, і до аеропорту прийшли саме вони – з прапорами Палестини.

Правоохоронцям після сутичок з протестувальниками вдалось розігнати їх та очистити аеропорт. Після цього відбулись численні затримання мітингарів.

З приводу цієї ситуації висловився Путін. Він звинуватив у подіях в Махачкалі США, зазначивши, що нібито вони стоять "і за трагедією палестинців, і за бійнею на Близькому Сході, і за конфліктом в Україні".

Водночас громадський діяч та активіст з Ізраїлю Давід Майофіс зазначив, що його Росія вийшла на "новий рівень" переслідування євреїв. Красномовно про це свідчать події в Дагестані. Ба більше, за його словами, нібито єврейські сім'ї, які живуть у Дагестані, почали отримувати погрози.