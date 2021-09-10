Протести під Офісом Президента: ще трьом учасникам повідомили про підозру

Під ОП 14 серпня відбулись сутички між силовиками і Нацкорпусом. У поліції заявили, що ще трьом особам повідомлено про підозру за вчинення хуліганських дій на вулиці Банковій.

Слідчі заявили, що вже готують клопотання до суду щодо обрання порушникам запобіжних заходів. Про це 10 вересня заявили у поліції.

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Правоохоронці повідомили про підозру ще 3 учасникам сутичок під ОП

У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за хуліганство, поліцейські повідомили про підозру ще трьом особам. Це відбулось за процесуального погодження Печерської окружної прокуратури.

Це – 30-річний та 21-річний уродженці Дніпропетровської області, а також – 34-річний житель міста Одеса,

– заявили у поліції.

Окрім того, правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників події, щоб притягнути їх до відповідальності.

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