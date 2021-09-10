Протести під Офісом Президента: ще трьом учасникам повідомили про підозру
Джерело:Нацполіція
Під ОП 14 серпня відбулись сутички між силовиками і Нацкорпусом. У поліції заявили, що ще трьом особам повідомлено про підозру за вчинення хуліганських дій на вулиці Банковій.
Слідчі заявили, що вже готують клопотання до суду щодо обрання порушникам запобіжних заходів. Про це 10 вересня заявили у поліції.
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Правоохоронці повідомили про підозру ще 3 учасникам сутичок під ОП
У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за хуліганство, поліцейські повідомили про підозру ще трьом особам. Це відбулось за процесуального погодження Печерської окружної прокуратури.
Це – 30-річний та 21-річний уродженці Дніпропетровської області, а також – 34-річний житель міста Одеса,
– заявили у поліції.
Окрім того, правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників події, щоб притягнути їх до відповідальності.
Сутички під Офісом Президента: що відомо
- 14 серпня під ОП виникли сутички між правоохоронцями та представниками Нацкорпусу. Під час заворушень розпилювали газ та пускали димові шашки, розбили паркан.
- Нацкорпус прийшов колоною від Майдану Незалежності у рамках акції "Ні – капітуляції!". Сутички стались через те, що представники Нацкорпусу відмовились проходити огляд на вміст небезпечних предметів. Мітингувальникам не вдалось прорватись до ОП.
- Нацкорпус назвав дії поліції провокацією і заявив, що мітингарі також отримали поранення. Після мітингу на Банковій націоналісти пішли до будинку Зеленського. Надалі вони анонсували інші масштабні акції протесту.
- У поліції розповіли, що під час акції постраждали 8 правоохоронців. Вони отримали опіки очей та зазнали травм. Поліція повідомила, що відкрила кримінальне провадження.
- Денис Монастирський запевнив, що правоохоронці припинятимуть прояв насильства на масових акціях. Водночас винних притягатимуть до відповідальності незалежно від громадської чи політичної приналежності.