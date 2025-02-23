Вийшли навіть селебріті: наскільки ефективні мітинги проти політики Трампа в США

Американці вийшли на мітинги проти політики Дональда Трампа. До протестів долучилися і зірки Голлівуду.

Політолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу зазначив, що ці акції не вплинуть на погляди Дональда Трампа, хоча невдоволення виражають зірки Голлівуду. Ба більше, подібні протести відбувалися ще під час його передвиборчої кампанії.

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Він додав, що Україні зараз необхідно посилити дипломатичну комунікацію з Білим домом.

Комунікація, що сколихнула весь світ

"Він – обраний президент США, і з цим потрібно жити. Треба знаходити підходи, домовлятися, використовувати лобізм, різні механізми прямої та непрямої комунікації, працювати з громадською думкою, фондами, конгресовими комітетами й іншими інституціями", – сказав Олег Постернак.

Цікаво! Мітинги проти Трампа, а також Ілона Маска, відбулися в таких мегаполісах, як Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес тощо. Учасники виступили проти посилення імміграційної політики та скорочення федеральних витрат.

Політолог також зазначив, що хаотична комунікація Трампа цього тижня сколихнула весь світ і зіграла на руку Кремлю. На його думку, заяви Трампа свідчать про тактичні міркування американської адміністрації.

Маніпуляції та брехня для Трампа є цілком звичним інструментом. І що найцікавіше – навіть якщо ми на 100% матимемо рацію у своїх тезах, аргументах і логіці, а Трамп продовжить оперувати фейками та маніпуляціями, то з тактичної точки зору він усе одно вийде переможцем. Водночас Україна, попри свою правоту, може опинитися в слабшій позиції,

– зазначив Олег Постернак.

Політолог підкреслив, що бізнесовий підхід адміністрації Трампа передбачає жорстке ведення переговорів. Для нього така тактика є нормальною у бізнесі, і він переносить її в політику.