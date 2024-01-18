Є кілька важливих речей: у Зеленського висловились про протести в Башкирії

В російській Башкирії сталася одна з найбільших акцій протесту з початку повномасштабного вторгнення. Там захищали місцевого активіста, якого звинувачують у "розпалюванні міжнародної ворожнечі". Силова Росія боїться таких протестів.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що на мітинги вийшли близько кількох тисяч людей. А між протестувальниками та росгвардією були досить жорсткі зіткнення.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Подоляк, очевидно, що російська влада боїться таких протестів. Але, якби протестувальники використовували хоча б якісь засоби впливу, окрім снігу, то було б все значно результативніше.

Тут є кілька важливих речей. Ми побачили, що певну кількість протестувальників будуть заарештовувати. Це непогано. Адже це збільшуватиме протестні настрої в регіоні. Нагадаю, що раніше протестні заходи були в Дагестані. Але в Росії ще не знають, що з цим робити,

– сказав Подоляк.

В Росії довго наголошували, що силова вертикаль настільки потужна, що немає сенсу виходити на мітинги. Ось такі акції протесту руйнують це твердження. В декого з місцевого населення поступово з'являється причинно-наслідковий зв'язок. Там усвідомлюють, що з початку повномасштабного вторгнення до України виникло багато нових проблем для населення.

Поки не варто очікувати, що все приведе до потужних виступів. Але, якщо за одним регіоном піде інший і так далі… Загалом це все непогано. Якщо осередків протесту буде більше, то побачимо значно іншу картину,

– зауважив Подоляк.

Протести в Росії: коротко