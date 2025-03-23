Політичні потрясіння в США: країну охоплює хаос і протестні настрої

Американське суспільство серйозно стурбоване діями президента США Дональда Трампа. Значна частина американців вважає, що їхня країна наближається до катастрофи.

Майже по всій країні тривають протести. Політтехнолог Олег Постернак в етері 24 Каналу пояснив, як рішення Трампа можуть обернутися проти нього ж самого.

Дивіться також Трамп висуває нові вимоги до угоди про корисні копалини, у Києві стривожені, – FT

Чи призведуть мітинги до відсторонення Трампа від влади

Політтехнолог Олег Постернак взяв участь у закритій зустрічі, присвяченій ймовірним серйозним політичним потрясінням у Сполучених Штатах Америки. Разом із колегами-експертами він дійшов висновку, що в Америці формується потужна протестна активність суспільства.

Ось, наприклад, останні мітинги проти Трампа, що відбулися не лише у Вашингтоні та Нью-Йорку, а й в інших містах. Так, сенатор США Берні Сандерс, яскравий прихильник України, зараз активно проводить мітинги, зокрема нещодавно в Нью-Джерсі відбувся величезний протест.

Внутрішня політика США наразі переживає хаос:

100 000 звільнених федеральних працівників;

численні укази Трампа, що були скасовані федеральними суддями;

конфлікти з Верховним судом;

колапс в адміністративній системі.

Водночас опозиція деградує. Зокрема, сенатори-демократи проголосували за федеральний бюджет, запропонований Трампом та республіканцями, що викликало обурення в Демократичній партії, яка звинуватила лідера меншості в Сенаті Чака Шумера у зраді.

Процеси є серйозними, але не загрожують безпосередньо владі Трампа,

– пояснив Олег Постернак.

Проте медіа, судді та активна частина американського суспільства поступово приходять до висновку, що країна рухається у напрямку катастрофи.

Цікаво! Американці також негативно реагують на проросійську риторику спецпредставника США Стіва Віткоффа.

Політтехнолог порекомендував переглянути аналітичний збірник міркувань "Проєкти 2025", підготовлений фондом Heritage Foundation, який описує покроковий план дій Трампа у випадку його перемоги або приходу іншого ультраконсервативного кандидата. І, що цікаво, Трамп фактично реалізує більшість з цього плану.