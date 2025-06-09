Через протести у Лос-Анджелесі ввели комендантську: Ньюсом закликав виступити проти Трампа

У Каліфорнії не стихають протести. Вночі 11 червня мер Лос-Анджелеса Карен Басс запровадила у місті обмежену комендантську годину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Бунт проти Трампа: чому Каліфорнія повстала й до чого призведуть заворушення в США

Що відомо про комендантську годину у Лос-Анджелесі і де вона діятиме

Мер Карен Басс повідомила, що комендантська година починається у вівторок ввечері з 20:00 (06:00 за київським часом) до 6:00 ранку середи (16:00). Водночас вона зазначила, що, ймовірно, це триватиме кілька днів.

Комендантська година діятиме не на всій території міста, а лише у центрі – на площі в одну квадратну милю.

Територія, на якій діятиме комендантська / фото CNN

Водночас існують окремі групи, які не зобов'язані дотримуватися комендантської години, зокрема правоохоронні органи, працівники екстрених служб та медичні працівники, люди, які їздять на роботу та з роботи, а також акредитовані ЗМІ.

Басс закликала людей, які не працюють і не живуть у центрі Лос-Анджелеса, "уникати цього району".

Минулої ночі було розграбовано 23 підприємства. І, як на мене, якщо проїхатись центром Лос-Анджелеса, графіті всюди і воно завдало значної шкоди бізнесам та низці об’єктів нерухомості,

– сказала вона.

Мер Лос-Анджелеса сказала, що питання запровадження комендантської години розглядається вже кілька днів, але вечір понеділка став "переломним моментом".

Місцева влада критикує Трампа за його дії

Карен Басс розкритикувала відправку Трампом Національної гвардії та морської піхоти. Вона також попросила його припинити рейди ICE, закликавши звернути увагу на вклад іммігрантів у місцеві політику.

Водночас губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом був більш жорсткий у висловлюваннях. Він заявив, що Дональд Трамп обрав ескалацію і звинуватив його у "розгортанні військової кампанії по всьому Лос-Анджелесу, яка виходить далеко за рамки його заявленого наміру просто переслідувати насильницьких та серйозних злочинців".

Ньюсом закликав виступити проти Трампа та "нести відповідальність на вищому рівні".

Дональд Трамп найбільше хоче вашої вірності, вашого мовчання, щоб ви були співучасником у цей момент. Не піддавайтеся йому,

– наголосив губернатор.

Зауважимо, що протести вже охопили й інші регіони США. У місті Остін, Техас, силовики застосували світлозвукові гранати і перцевий газ для розгону демонстрантів, близько 10 осіб заарештовано. Акції проти діяльності федеральної міграційної служби США (ICE) пройшли й у Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні, Атланті.