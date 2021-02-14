У Росії поновилися протести на підтримку Навального: фото, відео

У Росії 14 лютого люди вийшли на мирну акцію протесту через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального та його дружини Юлії. Попри холод, люди влаштували ланцюги солідарності.
Джерело:24 канал
Що відбувається у Росії 14 лютого
Традиційно мітинги почалися у декількох великих містах Росії. Станом на 14:00 мітингували у Москві, Петербурзі та Казані.
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Москва
У Москві на Старому Арбаті о 14:00 почалася акція "Ланцюг солідарності та любові". Станом на 14:30 в ланцюг вишикувалися майже 300 осіб. У такий спосіб активісти підтримують жінок-політв'язнів. Присутні скандують "любов сильніша за страх" і "свободу політв'язням".
Не минулося і без провокацій. На акцію в Москві прийшов чоловік в касці з написом NATO. Він роздавав учасницям "долари". Натовп скандував "Ганьба".
Акція протесту у Москві / Фото з телеграм-каналу Медуза – LIVE
Провокація на мітингу у Москві: дивіться відео
Петербург
Аналогічна акція відбувається в у Санкт-Петербурзі. Учасниці вишикувалися в ланцюг на Воскресенської набережній біля пам'ятника жертвам політичних репресій. В акції вже взяли участь приблизно 60 осіб.
Поруч стоїть автомобіль відеоспостереження поліції, але правоохоронці акції не заважають.
Протести у Петербурзі: дивіться відео
Казань
А у центрі Казані люди влаштували мітинг проти затримань та репресій. Відомо, що влада узгодила акцію на площі Тисячоліття, однак однією з умов було обмежити кількість учасників до 200 осіб. Силовики навіть встановили рамки на площі та строго рахували людей. Видання "Комерсант" повідомляє, що загалом на акцію прийшли майже 1000 людей.
У Казані після закінчення узгодженого мітингу проти репресій затримали щонайменше 9 людей.
Затримання у Казані: дивіться відео
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День Валентина наклав відбиток на традиційні акції протесту. До прикладу, у деяких містах активісти тримали в руках повітряні кульки у вигляді серця – головного атрибута свята. А у Москві хлопці дарують дівчатам та жінкам квіти та теплий чай.Зверніть увагу! На 20:00 у Росії запланована незвична акція "Любов сильніша за страх". Планується, що у темний час доби люди почнуть запалювати ліхтарики на мобільних телефонах, а також викладати свічки у формі серця.
Учасниці протесту діляться цукерками: дивіться відео
Ув'язнення Навального: головне
- 17 січня політик повернувся до Росії з Німеччини. У берлінській клініці опозиціонер тривалий час лікувався після отруєння "Новачком".
- В аеропорту "Шереметьєво" Навального затримали силовики. У відділку поліції йому обрали запобіжний захід у вигляді 30 днів утримання під вартою.
- Політика відвезли у СІЗО "Матросская тишина".
- 2 лютого Навального засудили до 3,5 року ув'язнення у колонії загального режиму. Втім за ґратами опозиціонер проведе 2,8 року, оскільки частину терміну він пробув під домашнім арештом.