У Росії поновилися протести на підтримку Навального: фото, відео

У Росії 14 лютого люди вийшли на мирну акцію протесту через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального та його дружини Юлії. Попри холод, люди влаштували ланцюги солідарності.

Що відбувається у Росії 14 лютого

Традиційно мітинги почалися у декількох великих містах Росії. Станом на 14:00 мітингували у Москві, Петербурзі та Казані.

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Москва

У Москві на Старому Арбаті о 14:00 почалася акція "Ланцюг солідарності та любові". Станом на 14:30 в ланцюг вишикувалися майже 300 осіб. У такий спосіб активісти підтримують жінок-політв'язнів. Присутні скандують "любов сильніша за страх" і "свободу політв'язням".

Не минулося і без провокацій. На акцію в Москві прийшов чоловік в касці з написом NATO. Він роздавав учасницям "долари". Натовп скандував "Ганьба".

Акція протесту у Москві / Фото з телеграм-каналу Медуза – LIVE

Провокація на мітингу у Москві: дивіться відео

Петербург

Аналогічна акція відбувається в у Санкт-Петербурзі. Учасниці вишикувалися в ланцюг на Воскресенської набережній біля пам'ятника жертвам політичних репресій. В акції вже взяли участь приблизно 60 осіб.

Поруч стоїть автомобіль відеоспостереження поліції, але правоохоронці акції не заважають.

Протести у Петербурзі: дивіться відео

Казань

А у центрі Казані люди влаштували мітинг проти затримань та репресій. Відомо, що влада узгодила акцію на площі Тисячоліття, однак однією з умов було обмежити кількість учасників до 200 осіб. Силовики навіть встановили рамки на площі та строго рахували людей. Видання "Комерсант" повідомляє, що загалом на акцію прийшли майже 1000 людей.

У Казані після закінчення узгодженого мітингу проти репресій затримали щонайменше 9 людей.

Затримання у Казані: дивіться відео

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День Валентина наклав відбиток на традиційні акції протесту. До прикладу, у деяких містах активісти тримали в руках повітряні кульки у вигляді серця – головного атрибута свята. А у Москві хлопці дарують дівчатам та жінкам квіти та теплий чай.

На 20:00 у Росії запланована незвична акція "Любов сильніша за страх". Планується, що у темний час доби люди почнуть запалювати ліхтарики на мобільних телефонах, а також викладати свічки у формі серця.

Учасниці протесту діляться цукерками: дивіться відео

Ув'язнення Навального: головне