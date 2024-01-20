Це сигнал Путіну, вогнище буде розпалюватися, – Мусієнко про протести в Уфі й Башкирії

Росію сколихнули протести. Спочатку у Башкирії зібралися на захист місцевого активіста. Днями відповідна акція відбулася й в Уфі.

Це потужний сигнал Кремлю. Про що в розмові з 24 Каналом відзначив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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"Наскільки я знаю, в Уфі зібралися біля пам'ятника Салавату Юлаєву – це національний герой Башкортостану. Це потужно і символічно. Це теж сигнал Кремлю", – сказав Мусієнко.

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Протести в Башкирії розпочалися 15 січня. Їх намагалися придушити силовики, зокрема, в Уфі повідомлялося про кількох затриманих.

"Вони силу застосовують, а люди виходять і не бояться. Я думаю, це нікуди не зникне (протест – 24 Канал). Можливо, цій репресивній силовій машині вдасться погасити це на певний період. Але воно жеврітиме всередині і вогнище розпалюватиметься", – зазначив Мусієнко.

Ба більше – активісти закликають своїх військових, які зараз воюють проти України, повернутися додому і захищати свій народ. Це ще один сигнал для російського диктатора.

"Я підтримую народ Башкортостану, який хоче боротися за свою свободу. Хто підтримує вихід башкирських солдат з війни, повернення їх додому і боротися там за власні права", – додав військовий експерт.

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